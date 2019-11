Line-Dance als Lebenselixier

Brigitte Zwirnlein (vorn) unterrichtet vier Gruppen im Line-Dance in Walschleben. Der Crash-Kurs am Samstag zog erneut viele Tanzbegeisterte an.

13 Jahre ist es her, als Brigitte Zwirnlein einen Zettel an einem Baum fand. Die heute 73-Jährige spricht von einem „großen Glück“, war doch der Zettel mit einem Kursangebot der Auslöser für ein Hobby, das mittlerweile ihr Leben erfüllt. Ihre Leidenschaft gehört dem Line-Dance. „Das packst Du nie“, waren Gedanken, die ihr am Anfang durch den Kopf gingen. Der Spaß am Tanzen aber überwog und war so stark, sich neben dem Kurs allein weiterzubilden. Heute unterrichtet Brigitte Zwirnlein vier Gruppen.