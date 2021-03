Barfuß aus Fenster gesprungen – Mann in Sömmerda auf der Flucht

Sömmerda. Bei der Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes in Sömmerda fackelte ein ebenfalls Gesuchter nicht lange und flüchtete. Polizei fahndet auch mit einem Hund nach dem 32-Jährigen.

Polizisten haben am Dienstagabend einen 34-Jährigen in Sömmerda festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. In der Erdgeschosswohnung hatte sich dabei ein weiterer Mann aufgehalten, der ebenfalls noch eine Freiheitsstrafe zu verbüßen habe, so die Polizei.

Der 32-Jährige fackelte nicht lange und sprang barfuß aus dem Fenster um vor den Polizisten zu flüchten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenhund eingesetzt wurde, sei es nicht gelungen den Mann zu ergreifen. Der Hund war zu einer Wohnung gelaufen, die auf Weisung der Staatsanwaltschaft durchsucht worden sei. Doch auch dort konnte der Mann nicht gefunden werden.

