Mopedfahrer bei Unfall in Buttstädt schwer verletzt – Jugendlicher wird in Klinik geflogen

Buttstädt. Bei einem Unfall in Buttstädt ist ein junger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Freitag ist ein junger Mopedfahrer bei einem Unfall in der Lohstraße in Buttstädt (Landkreis Sömmerda) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Jugendliche gegen 13.30 Uhr mit seiner Simson von der Samuel-Schröter-Straße nach links in Richtung Lohstraße einbiegen, als er von einem 70-jähriger Fordfahrer übersehen wurde, der Richtung Rudersdorf abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Mit schweren Verletzungen musste der Mopedfahrer ins Klinikum nach Jena geflogen werden.

