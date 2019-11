Sie stand schon ein paar Wochen in der Kreisstadt, nun ist sie auch offiziell in Dienst gestellt: die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda. Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) übergab die rund 700.000 Euro teure DLAK 23/12 auf der Feuerwache feierlich an die Einsatzkräfte.

Rettungshöhe von 30 Metern Die Anschaffung der neuen Drehleiter wurde vom Freistaat Thüringen mit 225.000 Euro und dem Landkreis Sömmerda mit 187.500 Euro gefördert, betonte der Bürgermeister und dankte dafür. Das Schmuckstück habe eine maximale Rettungshöhe von 30 Metern und sei wintertauglich, doch ausprobieren wollte man die Drehleiter am Dienstagabend lieber nicht. Vielmehr gab es Glückwünsche und viele Dankesworte, auch von Landrat Harald Henning (CDU). Etwas Neues motiviere ja auch immer, sagte er und verwies auf die wichtige Aufgabe der Einsatzkräfte für Menschen in Not. Kreisbrandinspektor Robin Klube betonte, dass das Spektrum der Feuerwehr der Stadt Sömmerda vielfältig sei und die Einsatzgebiete sich nicht nur auf die Kreisstadt selbst, sondern auch auf überörtliche Bereiche von Ollendorf bis Kindelbrück erstrecken. Eine entsprechende technische Ausrüstung sei dafür unabdingbar. Und sie sei mit viel Ausbildungsaufwand verbunden, „der an euch im Ehrenamt hängenbleibt“, sagte er. In den vergangenen Wochen waren die Feuerwehrleute an der neuen Drehleiter geschult worden. Auch sieben Einsätze wurden mit ihr schon absolviert. Jährlich wird die Leiter etwa 40 bis 50 mal benötigt, schätzt Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld ein. Er zeichnete den langen Weg der Beschaffung nach, der vor drei Jahren mit einer Marktrecherche begann und nach der Fördermittelzusage eine europaweite Ausschreibung erforderte. Hoher Reparaturaufwand Die alte, 1994 gebaute Drehleiter hat in 25 Jahren Dienstzeit gut 1000 Einsätze hinter sich. Unabdingbar war sie zum Beispiel beim Brand in der Ziegelei 1997, beim Hochhaus-Brand in der Uhlandstraße 1999 und beim Brand in der Kofferfabrik Kindelbrück 2008, erinnert sich Wehrleiter und Gerätewart Dirk Beck. Zuletzt war sie mit einem hohen Wartungs- und Reparaturaufwand verbunden und nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik.