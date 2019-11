Problem: Wenn niemand auftreten möchte

Musikliebhaber der Region hatten am Mittwochabend die Qual der Wahl. Livemusik im Sömmerdaer Piano oder Musikerstammtisch in Rohrborn? Wie so oft in der Vergangenheit überschnitten sich die Termine. „Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr möchten wir zum Anlass nehmen, das Jahr 2019 kurz aus unserer Sicht zu bewerten“, fügte Mitorganisator Andreas Gentzel-Kühn im sozialen Netzwerk der Einladung nach Rohrborn an. Im Dorfgemeinschaftshaus trafen sich wie bei den 85 Stammtischen zuvor junge und jung gebliebene Musiker sowie Musikfreunde zum Erfahrungsaustausch, einfach nur Quatschen und Musikhören. Was soll auch eine stumme Veranstaltung in Musikerkreisen?

Zur Musik wurde im Saal der Rohrborner "Waidmühle" ausgiebig getanzt. Foto: Ina Renke