Corona und kaum Extrem-Wetter: Feuerwehren im Kyffhäuserkreis haben weniger Arbeit

Kyffhäuserkreis. Auch wenn viel Schweiß und Löschwasser bei den Einsätzen flossen, manche Freizeitstunde geopfert wurde: 2020 war ein Jahr zum Durchatmen für die Mitglieder der Feuerwehren im Kyffhäuserkreis. "Sowohl die Zahl der Einsätze als auch die der Einsatzzeiten ist gesunken", bilanziert Jonas Weller. Der Kreisbrandinspektor benennt dafür die Hauptgründe: "Erstens ist dies auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Zweitens traten weit seltener als in den Jahren zuvor extreme Wetter-Ereignisse auf."

In den zurückliegenden Jahren war in sämtlichen Bereichen stetig ein Anstieg zu spüren, die Grenzen der Belastbarkeit waren vielerorts erreicht. "Nun ist das Niveau deutlich runtergegangen, etwa mit jenem von 2017 vergleichbar", sagt Weller und benennt Zahlen: Gab es in den ersten drei Quartalen 2019 noch 843 Einsätze, waren es im gleichen Zeitraum 2020 nur 564. Die Zahl der Einsatzstunden ging von 25.000 gar auf 11.000 zurück.

Weniger Verkehrsunfälle, weil weniger Menschen zur Arbeit fahren

"Die Leute waren wegen der Corona-Einschränkungen weniger unterwegs", so Weller. Das spüre man an den geringeren Zahlen zum Beispiel von Unfällen oder Ölspuren, zu denen die Wehren ausrücken mussten. Auch Brandeinsätze gab es weniger. Und dann eben das relativ moderate Wetter: Weller kann sich gut an 2019 erinnern, als er an Sturmtagen und nach heftigen Regenfällen wegen Überschwemmungen mitunter 50 bis 80 Einsätze verzeichnete. "Diesmal waren es maximal sechs bis acht pro Tag." Auch Wald- und Feldbrände, die in den letzten Jahren Überhand zu nehmen schienen, blieben diesmal selten.

Und dennoch: Es gab sie - die Großeinsätze, die vielen der rund 1700 aktiven Mitglieder der 31 Wehren im Kyffhäuserkreis im Gedächtnis bleiben. Angefangen vom Stall- und Scheunenbrand in Großberndten, wo 150 Wehrleute Ende April hunderte Schweine und Rinder retteten und Schlimmeres verhinderten, bis zum Großbrand in einer Schrott- und Recyclingfirma in Sondershausen im November. Im Juni halfen viele Feuerwehrleute, vor allem vom Sanitätszug, in Nordhausen beim Evakuieren der Bevölkerung, als zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurden. Im Oktober hielt ein vermeintlicher Buttersäure-Anschlag in Greußen viele in Atem.

Eine Krokodiljagd, wann gab es das jemals?

Und dann natürlich das Unstrut-Krokodil. Nach der angeblichen Sichtung Anfang September bei Schönewerda waren zu Beginn 95 Wehrmitglieder im Einsatz, um zu suchen und den Flussabschnitt zu sichern. "Eine interessante Erfahrung, mit riesigem medialen Interesse", sagt Weller lächelnd. Auch wenn nur vage Spuren und kein Reptil gefunden wurden, sei der Einsatz wichtig gewesen. Das Szenario "Was wäre gewesen, wenn..." möchte er sich nicht ausmalen.

Ob 2021 der Trend mit weniger Einsätzen anhält, dazu kann Weller keine Prognose geben. Dies hänge vor allem wieder davon ab, wie sich die Pandemie und das Wetter entwickeln. Um die Einsatzbereitschaft auf hohem Niveau zu gewährleisten, ist es auch wichtig, Strukturen anzupassen und technisch aufzurüsten. Zur Flotte der rund 240 Feuerwehr-Fahrzeuge im Kreis, von denen einige 40 Jahre und älter sind, stießen dieses Jahr immerhin sieben nagelneue: ein Rüstwagen für Sondershausen, Einsatzwagen für Roßleben, Bad Frankenhausen und Sondershausen, ein Kommandowagen fürs Kreisamt, ein Mannschaftstransporter fürs Deutsche Rote Kreuz Artern, ein Löschfahrzeug Katastrophenschutz in Bottendorf. Für nächstes Jahr sollen eine neue Drehleiter für Bad Frankenhausen und ein Logistik-Gerätewagen für Artern auf den Weg gebracht werden.

Ausbildung am Digitalfunk gerät ins Stocken

Im Westkreis wird derzeit der letzte Schwung an Fahrzeugen auf Digitalfunk umgerüstet, so dass dieser spätestens ab Frühjahr im ganzen Kreis genutzt wird. Wann genau dies startet, hängt von einem anderen Aspekt ab. Wegen des Corona-Lockdowns verzögert sich die Präsenzausbildung am Funk für die Wehrleute. Und dies weist auf einen "aktuell wunden Punkt" (Weller) hin. "Wir liegen, wegen Corona, bei der Ausbildung generell um Monate zurück." Der Kreisbrandinspektor hofft, dass die Lage es möglichst bald zulasse, diesen Rückstand aufzuholen. "Denn wir müssen Fachkräfte für besondere Aufgaben schulen. Und nur online geht das nicht."

Wichtiges Projekt 2021, auch mit Signalwirkung, bleibe das Feuerwehrtechnische Zentrum in Artern, in das 4,7 Millionen Euro investiert werden und in dem "im dritten Quartal" die Pflege- und Prüfstrecken für Atemschutzgeräte und Schläuche samt Werkstatt der Nutzung übergeben werden sollen. Zwei Mitarbeiter kümmern sich dann dort darum.

Auch wenn noch aktuelle Zahlen fehlen: Sorgen bereitet Weller die Jugend in der Feuerwehr. "Denn diese Arbeit hat in diesem Jahr fast gar nicht stattfinden können." Auch die Deutsche Feuerwehr-Meisterschaft in Bad Frankenhausen fiel Corona zum Opfer - ein Großereignis, das einen Werbeeffekt hätte bringen können. Weller: "Ich hoffe, dass die Verluste bei den Jugendwehren nicht zu erheblich sind. Wir brauchen dringend Nachwuchs - er ist unsere Zukunft!"