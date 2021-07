Kind auf Schulweg verletzt – Unbekannter fährt einfach weiter

Clingen. Auf dem Schulweg ist ein Mädchen im Kyffhäuserkreis von einem Unbekannten gestreift und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und ein dunkles Fahrzeug.

Bei einem Unfall in Clingen im Kyffhäuserkreis ist ein zehnjähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Schülerin am Montagmorgen mit ihrem weißen Mountainbike gegen 7.20 Uhr auf dem Weg zur Schule und fuhr auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Kleine Wartburg. Dabei fuhr ein bislang Unbekannter auf der Straße vorbei und touchierte mit dem Beifahrerspiegel seines Fahrzeuges den Lenker der Zehnjährigen.

Das Mädchen geriet ins Straucheln und fiel hin. Beim Aufprall verletzte sie sich leicht am Kopf und am Oberkörper. Der Unfallverursacher kümmerte sich hingegen nicht um das Kind. Ohne anzuhalten, setzte er seine Fahrt fort.

Die Schülerin kann sich nur an ein dunkles Fahrzeug erinnern. Daher sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen genommen.

Mehr Blaulichtmeldungen