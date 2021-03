Stadtroda. Nach zweieinhalb Monaten Heimunterricht gab es gestern ein Wiedersehen in der Schule.

50 Fünft- und Sechstklässler zurück am Gymnasium Stadtroda

Etwa 50 Jungen und Mädchen der fünften und sechsten Klassen des Stadtrodaer Gymnasiums sind gemäß der aktuellen Corona-Verordnung gestern nach zweieinhalb Monaten Heimunterricht zurück im Schulgebäude begrüßt worden. Eine Woche Präsenzunterricht steht für sie nun auf dem Plan, bevor sie wieder eine Woche zu Hause lernen müssen. Denn vom 8. bis zum 12. März sind ihre Mitschüler – weitere zirka 50 Kinder der 5. und 6. Klasse – an der Reihe. „Weil unsere Klassenräume nicht so groß sind, ist immer nur die Hälfte der Schüler aus jeder der zwei fünften und zwei sechsten Klassen vor Ort. Wöchentlich wird dann gewechselt“, sagt Schulleiterin Steffi Xylander. Die Schüler, die Zuhause sind, werden weiterhin unter anderem per Videokonferenzen von den Lehrern kontaktiert.