Alle Veranstaltungstermine im Kurort auf einen Blick

Erstmals können die Einwohner von Bad Klosterlausnitzer die Termine aller Veranstaltungen, die im kommenden Jahr im Kurort stattfinden, auf einen Blick in Augenschein nehmen. Wie der Erste Beigeordnete im Kurort, Kevin Steinbrücker (FWG), informierte, sei es erstmals gelungen, einen Jahreskalender in dieser Form zu erstellen. „Die Idee dazu gab es schon seit Jahren. Deshalb freut es mich, dass wir das Vorhaben jetzt umsetzen konnten. Mehr als 70 Veranstaltungstermine sind auf dem Jahreskalender im A4-Format aufgeführt“, so der Erste Beigeordnete. Derzeit werden die Exemplare durch freiwillige Helfer an alle 1700 Haushalte im Ort verteilt. Insgesamt seien 5000 Übersichtskalender gedruckt worden. Ein Großteil soll zudem öffentlich, unter anderem in Kliniken, der Kurverwaltung, der Gemeindeverwaltung, in der Kirche sowie Gaststätten und Institutionen ausgelegt werden.

Federführend begleitet haben das Projekt der Feuerwehr-, der Fußballverein sowie die Maibaumgesellschaft und das Kur- und Gesundheitszentrum. Von den 18 Vereinen im Ort haben sich zwölf mit eigenen Veranstaltungsterminen in den Kalender eingebracht. Beginnend im März dieses Jahres haben sich die Initiatoren wiederholt getroffen, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Auf einen Höhepunkt will Steinbrücker schon jetzt verweisen. Am 31. Oktober wird es eine gemeinsame Veranstaltung aller Vereine geben, an dem sie sich den Einheimischen präsentieren wollen. Beteiligen werde sich auch das Grafe-Haus, merkt Steinbrücker an. Übrigens: Die Kosten für den Druck der Kalender hat der Erste Beigeordnete übernommen. Dafür sei seine Gehaltserhöhung drauf gegangen, merkte er lakonisch an.

Termine und Informationen im Internet: www.bad-klosterlausnitz.com