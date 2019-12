Angst vor Afrikanischer Schweinepest wächst

Erst spärlich, dann aber fast im Minutentakt kommen die Jeeps der Jäger auf dem großen Streckenplatz in Wolfersdorf an.

Die vom Forstamt Jena-Holzland organisierte Drückjagd hat sich für alle Beteiligten gelohnt. Dutzendweise hängen Wildsauen am Haken, ein paar Rehe sowie etwas Damwild ist auch dabei. Forstamtsleiter Bernhard Zeiss ist mit der Strecke zufrieden. Über 50 Stück Wild wurden erlegt, 60 Prozent davon Schwarzwild.

Schweinepest bereits an der deutschen Grenze

Das Schwarzwild ist es auch, dass den Forstleuten, Jägern, aber auch den Schweinezüchtern wegen der sich weiter ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) zunehmend Sorge bereitet. So kann bei hohen Schwarzwildbeständen bei einem Ausbruch die Seuche sehr weit ins Land getragen werden. Bei einer Reproduktionsquote von bis zu 300 Prozent im Jahr, sagt Achim Ramm, Referatsleiter für Forst-, Jagd- und Fischereipolitik beim Thüringer Forstministerium, sei es überaus schwer, die Schwarzwildbestände wirkungsvoll zu reduzieren. Dabei bekomme jeder Jäger mit einem eigenen Revier in Thüringen bereits eine Prämie von 25 Euro für jedes erlegte Wildschwein. Die Angst, dass ASP auch in Thüringen den Super-Gau auslösen kann, wächst von Tag zu Tag, nachdem Polen vor wenigen Tagen vermeldete, dass infizierte Schweine knapp 40 Kilometer vor der deutsch-polnischen Grenze entdeckt worden sind. Zwar wissen alle Beteiligten inzwischen, dass eine Weiterverbreitung des Virus in vielen Fällen über verseuchte Lebensmittel - in aller Regel Wurst und Schinken aus Osteuropa - erfolgt. Je näher die Seuche rückt, umso größer ist aber auch die Gefahr, dass eines Tages andere Wildschweinbestände betroffen sind. Doch warum kann man die Bestände nicht drastisch reduzieren? „Sicherlich, wir bejagen Schwarzwild natürlich verstärkt, was sich auch bei den Strecken bemerkbar macht, aber mit den derzeitigen Kräften ist es nicht möglich, die Bestände drastisch zu reduzieren, um eine Übertragung auszuschließen“, sagt Forstamtsleiter Zeiss.

Die Gründe liegen aber nicht nur in der begrenzten Zahl von Jägern. Schwarzwild ist intelligent: Nur wenn erfahrende Hunde und Treiber zum Einsatz kommen, hat man die Chance, dass mehr Tiere als sonst den Jägern vor die Flinte laufen.

Schwarzwild ist intelligent und läuft nicht vor die Flinte

Dabei ist die Jagd auf die Schweine alles andere als ungefährlich. Weil es immer wieder passiert, dass Hunde, aber auch Treiber von den Sauen in der Not angegriffen werden, bezuschusst Thüringen den Kauf von Schutzhosen für die Treiber oder von Schutzwesten für die Hunde mit bis zu 80 Prozent. Martin Balke, ein erfahrener Hundeführer musste erst vor wenigen Monaten erleben, wie seine Junghunde von einer Bache attackiert wurden, einem der Hunde biss das Schwein den Hinterlauf durch.

Auch Treiber können über plötzliche Attacken berichten. Dabei haben die Wildschweine verschiedene Strategien entwickelt. Entweder sie blieben solange in Deckung, bis es nicht mehr geht und die Tiere auf Angriff schalten, oder aber ein ganzer Pulk setzt sich fluchtartig in Bewegung.Weil die Jagd auf Wildsauen alles andere als einfach ist, plädiert Zeiss unter anderem für die Freigabe von Restlichtverstärkern oder Wärmebildkameras bei der Jagd.

„In Bayern oder Brandenburg sind diese Geräte zugelassen, in Thüringen leider nicht“, sagt der Amtsleiter. Er hätte auch nichts gegen sogenannte Schwarzwildfänge. Dabei werden die Tiere in Kastenfallen oder noch größer gehaltenen Einrichtungen gefangen.