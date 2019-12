Seit 1988 ist Helgard Hempel die Hüterin des Archives des Frauenchores Stadtroda. Das hat die heute 76-Jährige damals gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard in einem Raum im Keller ihres Hauses eingerichtet. Jetzt muss sie die wohlgehüteten und über Jahrzehnte gesammelten Schätze des Frauenchores Stadtroda weggeben. „Wir verkaufen unser Haus, weil wir es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaffen, uns um alle Belange zu kümmern. Das Archiv war mein zweites Leben. Mir fällt es schwerer, mich nach mehr als 30 Jahren davon zu trennen, als das Haus auszuräumen, in dem ich geboren wurde.“ Voraussichtlich im März 2020 zieht das Ehepaar dann um in eine der Wohnungen des neu gebauten Wohnhauses aus Holz der Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft.

Von erster Chorkleidung bis Jubiläumsteller

Hilgard Hempel zeigt zwei der vielen Preise, die der Frauenchor Stadtroda bisher seit seinem Bestehen erhalten hat. Foto: Ute Flamich

Helgard Hempel, die den Frauenchor Stadtroda zum 1. Januar 1987 mitbegründet hat, war gestern Vormittag im Stadtarchiv Stadtroda anzutreffen. Gemeinsam mit Petra Koksch und Cornelia Fleischmann vom Vorstand des Frauenchores - sowie der Unterstützung von Hillgard Fritz vom Stadtarchiv Stadtroda und Petra Kokschs Mann Winfried - richtete sie im Stadtarchiv eine Vitrine ein. Die erste Chorkleidung, Fotografien, Pokale, Schallplatten, Kassetten, CDs, Wimpel, Jubiläumsteller und anderes mehr aus dem Bestand des Chor-Archives werden dort nun zur Schau gestellt. Bei der Archivauflösung habe der gesamte Vorstand des Frauenchores geholfen. „Wir möchten uns bei Klaus Korus bedanken, der uns die Ausstellungsstücke ins Stadtarchiv gefahren hat sowie beim Männerchor, der die Vitrine zur Verfügung stellt. Herrn Fritz danken wir für die Möglichkeit, einige unserer Trophäen hier ausstellen zu können“, sagte Petra Koksch.

Natürlich passt nicht alles, was in drei Jahrzehnten gesammelt wurde, in eine einzige Vitrine. „Die Chroniken und Bilder hat Evelyn Hutschenreuther zu sich genommen. Alles, was die Finanzen betrifft, befindet sich nun bei Silvia Puppe und alle Schriftsachen sind in der Obhut von Petra Koksch“, sagte Helgard Hempel. Weil zu den traditionellen Weihnachtskonzerten der Stadtrodaer Chöre, die abwechselnd vom Frauen- und vom Männerchor organisiert werden, stets auch thematisch geschmückt wird, hat sich bei Helgard Hempel auch allerlei Dekoration angesammelt. Diese ist nun bei Ramona Meyer, Marlies Werneke und Simone Hilbert untergebracht. Helgard Hempel selbst könne „gar nichts“ mit in die neue Wohnung nehmen. „Da fehlt schlichtweg der Platz.“

In Erinnerungen geschwelgt

Cornelia Fleischmann räumt die Vitrine ein. Foto: Ute Flamich

Beim Einräumen der Vitrine schwelgten die Frauen auch in Erinnerungen. Sie erzählten unter anderem vom ersten Weihnachtskonzert im Jahre 1990 in der St. Jakobskirche, von ihren Auftritten im Kölner Dom, im Gewandhaus Leipzig, in der Semperoper und der Frauenkirche in Dresden und vielen anderen Orten mehr. Sie sprachen von Wettbewerben und Auszeichnungen und über die vielen guten Verbindungen zu anderen Chören in der Region und darüber hinaus.

Die neu eingerichtete Vitrine können sich Interessierte zu den Öffnungszeiten des Stadtarchives immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr anschauen. Termine zu einer anderen Zeit können in der Tourist-Information ausgemacht werden unter Telefon 036428/44124.

Live zu erleben ist der Frauenchor Stadtroda am Sonnabend, 7. Dezember, um 17 Uhr zum traditionellen Weihnachtskonzert der Stadtrodaer Chöre im Schützenhaus Stadtroda. Aus Stadtroda mit dabei sind auch der Männervolkschor, der Posaunenchor, eine junge Akkordeongruppe sowie die Solisten Petra Neubert und Irmgard Urban. Der Handglockenchor aus Gera gestaltet das Konzert ebenfalls mit.

Eintrittskarten für 9 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in der Tourist-Information Stadtroda, beim Frauenchor Stadtroda und an der Abendkasse im Schützenhaus. Kartenreservierungen sind telefonisch möglich bei Petra Koksch unter der Nummer 036428/61862. Einlass zum Konzert ist ab 16.30 Uhr.