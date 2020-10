Arge spendiert Karlsdorf eine Brücken-Innovation

So richtig wollte es Karlsdorfs Bürgermeister Jürgen Müller gar nicht richtig glauben, als ihm Einwohner Eitel Metzler vor wenigen Monaten die Offerte unterbreitete, dass man einen im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelten Brücken-Prototyp ohne irgendwelche Kosten und binnen weniger Tage als Ersatz für eine marode Brücke im Ort errichten lassen könnte. Weiß doch Bauleiter Müller, dass Brücken – und seien sie noch so klein – ziemlich teurer und zweitens nicht in kurzer Zeit zu bauen sind.

Gemeinsam mit Metzler und dem Bauamt der VG Hügelland/Täler brachte man indes die ungewöhnliche Schenkung nach teils komplizierten Verhandlungen erfolgreich auf den Weg. „Den Bauamtsmitarbeitern, aber auch dem Bürgermeister gebührt ein großer Dank“, sagt der 77-jährige Metzler, der als Betriebsleiter in einem Niederpöllnitzer Unternehmen tätig ist.

2018 kam Metzler die Idee, gemeinsam mit vier Unternehmen und Institutionen – dem Betonwerk Seelingstädt, der Planphalt Industrieböden Jena, der ZIBA Bau Greiz und dem IAB-Institut für Angewandte Bauforschung Weimar – ein vom Bund gefördertes Pilotprojekt für die Entwicklung eines neuartigen Fertigteilbrückensystems mit Klebeverbund ins Leben zu rufen. „Wir haben in Deutschland rund 80.000 kleine Brücken, wie man sie in Karlsdorf antrifft. Gut 20.000 dieser Brücken sind stark geschädigt, so dass es Ziel des Projektes war, eine kostengünstige Variante für Ersatzbauten zu entwickeln“, erklärt Metzler.

Karlsdorf wird in diesen Tagen nun der erste Ort sein, in dem eine abgespeckte Variante des neuen Fertigteilbrückensystems errichtet wird. Die Kosten für den Abriss der 1905 im Ort damals von Gastwirt Köppler gebauten Brücke, den Aufbau und die Montage übernehmen die Firmen, Karlsdorf muss keinen einzigen Cent zahlen. „Natürlich sind wir glücklich, dass wir angesichts leerer Kassen einen Ersatzbau erhalten“, sagt der Bürgermeister.

In nur drei Wochen soll die neue Brücke stehen – eine Rekordzeit im Brückenbau. „Einschränkend muss man aber sagen, dass die Stützwände und Widerlagerköpfe der alten Brücke stehen bleiben und nur ertüchtigt werden“, betont Müller. „Dennoch: Wir werden die Ersatzbrücke deutlich billiger als ein herkömmlicher Brückenbau und viel schneller errichten“, sagt Metzler. Nachdem man fast zwei Jahre lang in die Entwicklung und serienmäßige Produktion des Systems investiert habe, wolle man nun zeigen, dass der neue Brückentyp nicht nur in Karlsdorf, sondern überall in Deutschland rasch und preisgünstig zum Einsatz kommen könne. „Jetzt geht es an die Markteinführung.“

Profitieren von dem Ersatzbau werden sechs Familien, die darauf angewiesen sind, dass sie mit ihren Fahrzeugen in dem engen Straßendorf zu ihren Grundstücken beziehungsweise Wohnungen kommen. Nutznießer ist auch die Gemeinde, die ihr Büro in der ehemaligen Schule hat.