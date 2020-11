Autobahnbrücke Hermsdorf-Süd für Radfahrer gesperrt

Ein herber Schlag für alle Radfahrer, die häufig zwischen Hermsdorf, Reichenbach in Richtung Mörsdorf und umgekehrt unterwegs sind: Aufgrund der erheblichen Gefährdung, die von der schmalen Brücke an der Autobahnabfahrt Hermsdorf-Süd für Radfahrer ausgeht, hat die Straßenverkehrsbehörde des Saale-Holzland-Kreises in Abstimmung mit der Unfallkommission die Brücke für Radfahrer sperren lassen. Damit ist das zwischen den Ortschaften bestehende Radwegenetz praktisch unterbrochen.

Das Landratsamt Saale-Holzland teilte auf Nachfrage mit, dass die Straßenverkehrsbehörde in den letzten Monaten intensiv mit dem Tourismusverband beraten habe, welche Alternativen es für eine Autobahnquerung der Brücke an der Abfahrt Hermsdorf-Süd durch Radfahrer geben könnte. Leider sei keine umsetzbare Lösung gefunden worden, so dass man aus Gründen der Verkehrssicherheit die Autobahnbrücke nun für den Radverkehr sperren musste. „Die erhebliche Gefährdung für den Radfahrer ist offensichtlich, wenn man aus Richtung Mörsdorf den straßenbegleitenden Radweg bis zur Autobahnbrücke fährt. Dieser hört dort plötzlich auf, so dass der Radfahrer ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen zunächst eine stark befahrene Landesstraße überqueren muss. Anschließend muss er ebenfalls ohne jegliche Sicherung zwei Autobahnauffahrten queren, die durch erheblichen Schwerlastverkehr - Spedition in Bollberg sowie Gewerbegebiete Reichenbach und Hermsdorf - geprägt sind. Zudem ist die Autobahnbrücke nicht mit einem Radfahrstreifen ausgestattet und kann dies aufgrund der geringen Breite auch gar nicht werden. Es ist Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde und der Unfallkommission, Unfälle und mögliche Unfallschwerpunkt zu verhindern. Deshalb und aus Ermangelung von Alternativen wurde die Brücke zunächst für Radfahrer gesperrt“, hieß es. Zugleich sei sich die Behörde aber mit dem Tourismusverband einig, dass eine verkehrssichere Querung der Autobahn in Hermsdorf-Süd eines der wichtigsten Projekte bei der Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes sein müsse.