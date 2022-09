Autobahnpolizei am Hermdorfer Kreuz begeistert Groß und Klein mit spannenden Einblicken

Schleifreisen. Wie Polizeiarbeit funktioniert und warum die Autobahnpolizei in Thüringen einmalig ist, erfuhren die Besucher des Tages der offenen Tür am Hermsdorfer Kreuz.

„Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Ich habe hier im Polizeiwagen einen kleinen Jungen sitzen, der hat einen total coolen Pulli mit Autos und Baggern an. Die Eltern sollen ihn hier bitte abholen kommen!“ Wer am Samstag bei Tag der offenen Tür der Autobahnpolizei dabei war, konnte gleich live erleben, wie Polizeiarbeit funktioniert. Polizistin Wenke Perner aus Stadtroda war eigentlich damit betraut, den Kindern am Fahrrad-Parcour die Regeln zu erklären. Stattdessen musste sie zwischendurch eine Suchansage vom Polizeiwagen aus tätigen: Einer der kleinen Teilnehmer war ohne Eltern am Fahrradstand aufgetaucht, konnte auch seinen Namen nicht nennen. Wenke Perner schnappte sich den kleinen Alleingänger umgehend und machte eine ordnungsgemäße Ansage. Der große Bruder fand sich umgehend ein: „Felix, da bist du ja!“, ruft er und hebt das ungefähr vierjährige Brüderchen aus dem Polizeiwagen. „Sie müssen mit Ihrem Kind üben, dass es seinen Namen und seine Adresse sagen kann“, ermahnt Wenke Perner den kurz darauf eintreffenden Vater.

„Unsere Arbeit an der Autobahn ist sehr gefährlich“

Wie Polizeiarbeit funktioniert, das wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahnpolizei Hermsdorf an diesem Sonnabend zeigen. „Unsere Arbeit ist vom Raum her begrenzt, aber sie ist sehr gefährlich“, erklärt Torsten Thiem, der die Autobahnpolizeiinspektion am Hermsdorfer Kreuz leitet. Ein ausgebrannter Lkw und ein ebenfalls in Flammen aufgegangener Pkw mit zwei tödlich verunglückten Personen seien die schwersten Vorfälle der letzten vier Wochen gewesen, erzählt er. Aber auch bei leichteren Unfällen oder Gegenständen, die auf der Fahrbahn liegen und entfernt werden müssen, begebe sich die Polizei in Lebensgefahr. „Wir müssen dann die Autofahrer umleiten und dabei aufpassen, dass wir selbst nicht umgefahren werden“, berichtet er. Auffahrunfälle häuften sich in letzter Zeit: „Die Leute verlassen sich offensichtlich zu sehr auf ihre Assistenzsysteme“, vermutet er. Die Thüringer Autobahnpolizei wirbt an diesem Tag auch unter den jungen Besuchern für neue Mitarbeiter und ihre Ausbildung. Für die Jüngsten ist aber auch jede Menge Spaß vorbereitet:

Wenke Perner von der Stadtrodaer Polizeiinspektion erklärt dem 6-jährigen Artur aus Mörsdorf, wie man verkehrssicher um die Hindernisse fährt. Foto: Ulrike Demuth

Stationsarbeit stellt Tätigkeitsbereiche vor

An verschiedenen Stationen stellt die Polizei ihre Arbeit vor. Der Fahrrad-Parcour ist eine davon, aber auch das Abnehmen von Fingerabdrücken, das Anprobieren der Schutzkleidung und die Vorführung der Einsatzfahrzeuge stehen bei den Kleinen hoch im Kurs. Sichtlich stolz nehmen die kleinen Jungen und Mädchen auf dem Polizeimotorrad Platz und dürfen unter der Anleitung von Hauptkommissar Felix Schlegel sogar einmal den Blinker betätigen. Er zeigt den großen und kleinen Besuchern auch im Unfallfahrzeug, wie ein Unfall aufgenommen und vermessen wird. „Thüringen ist das einzige Bundesland mit einer eigenen Autobahnpolizei“, berichtet Torsten Thiem. Dass er diese Spezialisierung wichtig findet, ist dem Polizisten anzumerken: „Wir können zum Beispiel, anders als unsere Kollegen von anderen Polizeiinspektionen, mit der Prävention wenig ansprechen, weil wir viel Durchgangsverkehr haben. Wir erreichen die Leute auf diesem Weg nicht“, erzählt er. „Das ist unsere Kunst: mit diesen Menschen umzugehen.“