Stadtroda. An einer Asphaltwalze endete die Autofahrt für einen 33-Jährigen, nachdem er am Freitagvormittag auf der A4 damit von der Fahrbahn abgekommen war.

Autofahrt endet auf der A4 an einer Asphaltwalze

Wie die Polizei mitteilt war der 33-jährige mit seinem Auto am Freitagvormittag auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Nach eigenen Angaben sei er in einem Baustellenabschnitt zwischen Stadtroda und Jena-Zentrum nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

In der Folge überfuhr mit dem Auto eine mobile Stahlgleitwand, wodurch er auf die Baustelle geriet. Hier endete die Fahrt an einer Asphaltwalze, gegen die der Mann mit dem Auto prallte.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten in die Notaufnahme nach Jena. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung seines Autos. An der Walze entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.