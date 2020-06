Dramatische Szenen Donnerstag früh in Hermsdorf. Polizisten verhindern die Sprengung eines Geldautomaten im Globus.

Hermsdorf. Dramatische Szenen Donnerstag früh in Hermsdorf. Polizisten verhindern die Sprengung eines Geldautomaten im Globus. Als die Täter flüchten, fällt auch ein Schuss.

Automatensprenger im Globus-Markt gestoppt: Polizei-Großeinsatz in Hermsdorf

Gesucht werden nach Angaben der Polizei drei Männer, die in den Globus-Markt eingebrochen sind und dort den Geldautomaten einer Bank sprengen wollten. Donnerstagmorgen kurz nach 3 Uhr hat eine Streife ein verdächtiges Fahrzeug vor dem Globus-Markt in Hermsdorf festgestellt. Als die Täter die Polizei bemerkten, flüchteten die drei dunkel gekleideten Täter vorerst ins Innere des Marktes. Die Eingangstür zum Markt hatten die Täter schon zerstört.

Täter flüchten zunächst ins Innere des Globus-Marktes

Später stellte die Polizei eine geöffnete Notausgangstür fest, durch die die Täter flüchten konnten. Ihr Fahrzeug, ein hochmotorisierter Audi A6 blieb am Tatort zurück. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die von einem Skoda in Erfurt gestohlen wurden. Bei den Tätern handelt es sich möglicherweise um Osteuropäer.

Polizei schießt auf Flüchtende

Die Täter hatten schon drei Sauerstoffflaschen bereit gelegt für die Sprengung. Einer der beiden Polizisten schoss auch einmal. Videos belegen, dass jedoch keiner der drei Täter bei ihrer Flucht getroffen wurde.

Sauerstoffflaschen standen zur Sprengung bereit

Die Kripo konnte Spuren sichern. Die Polizei leitete groß angelegte Suchaktion ein, doch ohne Erfolg. Die drei Täter sind weiter auf der Flucht.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hat jemand die drei Männer im Raum Hermsdorf gesehen? Bei der Kriminalpolizei wurde ein Hinweistelefon eingerichtet unter Tel. 3641-81 2487. Auch der Polizeinotruf kann für Hinweise genutzt werden.

