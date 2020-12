Sehr detailliert stellte Kämmerin Ivonn Rost den Haushaltsplan 2021 am Montagabend, 30. November vor. Dafür gab es Applaus von Gemeinderäten und Lob von den Einwohnern der Gemeinde. Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2021, bei einer Stimmenenthaltung, mehrheitlich.

Gesamtvolumen: 7,45 Millionen Euro

Mit 5,71 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 1,74 Millionen Euro im Vermögenshaushalt fällt der Haushalt für das Jahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 7,45 Millionen Euro (minus 287.500 Euro) nur geringfügig geringer als im Vorjahr aus. Das sei für den Kurort nach einem schwierigen Jahr 2020 erfreulich, so die Kämmerin.

Personalkosten und Kreisumlage

Mit Personalkosten in Höhe von 1,83 Millionen Euro für 33 Mitarbeiter, davon 19 in der Kernverwaltung, muss die Gemeinde die größte Last stemmen. Aufgrund von Tariferhöhung sei das eine Mehrbelastung von knapp 74.000 Euro. Doch wesentlich schmerzhafter treffe die Kommune die Höhe der Kreisumlage. Sie sei für 2021 im Haushalt mit 1,34 Millionen Euro verankert. Mit der Schulumlage von knapp 75.000 Euro müssen etwa 1,41 Millionen Euro durch die Gemeinde an den Landkreis abgeführt werden. Das seien etwa 20.000 Euro mehr als im Vorjahr, erläuterte Rost. Einen gewaltigen Finanzrahmen stellt der Kurort für Kinder in den Haushalt ein. Berechne man Einnahmen und Ausgaben für die Kinderbetreuung, müsse der Kurort etwa eine Summe von 660.000 Euro aufbringen.

Pflicht- und Freiwillige Aufgaben

Für Pflichtleistungen hat die Gemeinde für das kommende Jahr für die Feuerwehr 94.000 Euro, die Straßenunterhaltung- und Beleuchtung 142.000 Euro, den Winterdienst 30.000 Euro und für den Friedhof (Stützmauer erneuern) 31.000 Euro eingestellt.

Um freiwillige Aufgaben umzusetzen, so den Kurpark nebst Grünanlagenpflege, stellt die Gemeinde etwa 176.00 Euro zur Verfügung. 94.500 Euro werden für die Kur-und Gemeindebibliothek, 36.000 Euro für das Heimatmuseum und 27.200 Euro für die Seniorenbegegnungsstätte aufgewendet. Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen am Sportkomplex Hermann-Sachse-Straße, das Forsthaus und den Holzlandsaal sowie das Gemeindezentrum in der Kirchgasse investiert der Kurort etwa 77.000 Euro.

Rechne man die Einnahmen dagegen, so Ivonn Rost, trage die Gemeinde noch einen Anteil von etwa 368.000 Euro.

Grundlage für Haushalt liefert 2020

Wieder Erwarten sei der Gewerbesteueranteil der Gemeinde um 150.000 Euro auf 500.000 Euro gestiegen, so die Kämmerin. Corona-Hilfsfonds (38.000 Euro) sowie Mehrbelastungsausgleich vom Land 321.000 Euro seien für den neuen Haushalt förderlich. Dazu kommen der Sonderlastenausgleich für Kurorte und Heilbäder sowie Finanzmittel für staatlich anerkannte Heilbäder in Summe von etwa 1,04 Millionen Euro.

Von den Sonderzuweisungen des Landes für Heilbäder wolle man bis zum Jahresende eine Sondertilgung für das Kristallbad in Höhe von 555.000 Euro verwenden, teilt Ivonn Rost mit. „Mit einer Restzahlung von 217.000 Euro wäre das Darlehn 2021 dann endgültig abgelöst“, fügt sie an.

Vorhaben im neuen Jahr

Fortgesetzt werden soll unter anderem der Umbau des Kurmittelhauses, der Straßenbau im zweiten Bauabschnitt in der Jenaischen Straße. Planungsleistungen für den Umbau des Rathauses und des Kunstrasenplatzes sollen beginnen.

Solide schon, aber…