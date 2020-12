Bad Klosterlausnitz: Gemeinderäte legen Fonds für Vereine auf

Die Fraktion Freie Wählergruppe bringt eine Beschlussvorlage zur Gemeinderatssitzung ein, mit der Vereine aus dem Ort mit einem Sonderfonds in Höhe von 10.500 Euro unterstützt werden sollen. Der Vorschlag wurde im Gemeinderat gebilligt und soll dem Haupt- und Finanzausschuss mit dem Ziel vorgelegt werden, eine Förderrichtlinie zu erarbeiten. Daran schließe sich eine erneute Vorlage im Gemeinderat an, der über die Vereinshilfe einen Beschluss fällen muss.

Wie Fraktionsvorsitzender Kevin Steinbrücker erklärte, sollen das Hilfsprogramm Vereine in Anspruch nehmen, die in Folge von Veranstaltungsverboten aufgrund der Corona-Pandemie keine Einnahmen erzielen konnten. Pro Verein werden 1.500 Euro gewährt, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Förderfähig seien auf Nachweis Kosten für Verwaltung, Versicherungen,Instandhaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Antragsberechtigt seinen Vereine, so Steinbrücker, nachweislich keine Förderung oder Hilfen von Bund, Land oder dem Landkreis oder anderer finanziellen Mittel aus Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Corona-Pandemie beantragt oder erhalten haben.

Die im Haushalt der Gemeinde verankerte Kostenstelle „Zuschüsse an Vereine“ sei von diesem Hilfsprogramm unberührt.