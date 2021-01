Bad Klosterlausnitzer Förster verabschiedet sich in den Ruhestand

Dirk Hentze steht im renaturierten Muna-Gelände in Bad Klosterlausnitz. Viele der hier zu findenden Teiche sind das Ergebnis von Sprengungen nicht transportfähiger Munition aus dem 2. Weltkrieg, bei denen tiefe Krater in die Erde gerissen wurden.

Bad Klosterlausnitz. Hier, in den sumpfigen Wäldern rings um Bad Klosterlausnitz entdeckte Dirk Hentze sein Herz für den Wald, für die darin lebenden Tiere und nicht zuletzt die Freude, gemeinsam mit anderen Menschen etwas für künftige Generationen zu schaffen. Hier begann seine berufliche Laufbahn, hier endete sie auch.

„Früher musste man einen Förster sprichwörtlich von seinem Schreibtisch wegschießen, damit eine neue Generation seinen Platz einnehmen konnte. Ich habe für mich entschieden, dass es jetzt Zeit ist, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, sagt der gebürtige Klosterlausnitzer. 13 Jahre lang war Hentze das Gesicht der Lausnitzer Wälder, am Ende war er zuständig für 3000 Hektar, auf denen Fichten, Kiefern, Buchen, Eichen und andere Bäume gediehen.

Größte Herausforderung seines Lebens

Als er nach dem Abschied von Förster Bernd Theil das Revier übernehmen konnte, ahnte der Holzländer nicht, dass er damit vor einer der größten Herausforderungen seines Lebens stehen würde: dem Muna-Gelände, wo zigtausende Granaten, Bomben und andere Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Waldboden schlummerten. „Mir wurde erst später die ganze Dimension dieses Themas bewusst.“ Dabei war dem heute 61-Jährigen, der 1975 im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Jena eine Lehre als Forstfacharbeiter begann, durchaus klar, dass es in den Wäldern ringsherum militärische Hinterlassenschaften zuhauf gab.

Nach einem Arbeitsunfall setzte Hentze seine Lehre aus, 1979 erhielt er die Chance, an der Fachhochschule Schwarzburg zu studieren und seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur zu machen. Hentze wurde als Revierförster in Jena angestellt, seine Aufgabe war es allerdings, Kahlschlagflächen zu erfassen und zu vermessen. Von 1985 bis 89 bildete er auf den Dornburger Schlössern Kubaner zu Forstwirten aus. Mit der Wende kam die Rückkehr an seinen Heimatort, Hentze wurde Holzverkäufer im damals noch existierenden Forstamt Bad Klosterlausnitz. „In dem Gebäude, über dessen Eingang ein großer Hirschkopf hängt, befindet sich heute ein Kindergarten“, sagt der nun im Ruhestand befindliche Förster mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Flächen dekontaminiert und wieder nutzbar gemacht

Mit der abermaligen Rückkehr – der Lausnitzer übernahm zwischenzeitlich als Förster das Revier Zedlitz beim Forstamt Weida – fielen Hentze immer wieder die Verbotsschilder an der ehemaligen Munitionsanstalt auf. In der Region sträubten sich die Bürgermeister der Umlandgemeinden dagegen, das gut 200 Hektar große Areal, das komplett munitionsverseucht war, einfach einzuzäunen und Wildtiere auf den Flächen auszusetzen. „Nach und nach haben wir einen Plan entwickelt, wie man die Flächen dekontaminieren und wieder nutzbar machen könnte.“ So wie die Munitionsbergungsdienste Stück für Stück die Muna von Bomben und Granaten befreiten, so folgten Hentzes Forstwirte den Feuerwerkern und brachten auf den neu profilierten Flächen zehntausende Eichen, Weißtannen und andere Baumarten aus.

Die Natur half mit: Inzwischen sind zwischen den neu angelegten Teichen – einstmals gigantische Sprengtrichter – auch junge Kiefern, Fichten oder Birken zu sehen. Die Muna-Geschichte ist es auch, die Hentze die Hoffnung gibt, dass der Wald ungeachtet aller Probleme mit Borkenkäfern oder der Trockenheit eine Zukunft hat. Die Muna lässt den ehemaligen Förster sowieso nicht mehr los: Als leidenschaftlicher Jäger wird Dirk Hentze hier weiterhin auf der Pirsch unterwegs sein.