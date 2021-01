Bäcker und Fleischer im Brückencenter Hermsdorf weiter geöffnet

Die beiden Filialen im Hermsdorfer Brückencenter, eine Bäckerei und eine Fleischerei, sind weiterhin geöffnet und für ihre Kundschaft da.

In unserer Berichterstattung vor einigen Tagen über die geschlossene Toilettenanlage im Brückencenter, ist offenbar der Eindruck vermittelt worden, dass die Filialen geschlossen seien. Sowohl die Bäckerei als auch die Fleischerei bieten aber weiterhin ihre Produkte an. Einschränkungen gebe es aber bei den Verzehrmöglichkeiten vor Ort: So dürften keine Backwaren und Kaffee beziehungsweise das von der Fleischerei angebotene Mittagsmenü oder der Imbiss im Brückencenter verzehrt werden. Derzeit sei nur die Mitnahme der angebotenen Speisen oder des „Kaffee to go“ möglich.

Weil der Sitzbereich für die beiden Filialen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit geschlossen bleiben muss, ist gleichermaßen auch die Toilettenanlage im Brückencenter geschlossen. Die nächste öffentliche Toilette in Hermsdorf findet man am Busbahnhof. Das Gebäude befindet sich neben den ehemaligen Buswartehäuschen direkt an den Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Der Zugang zu den Toiletten ist auf der Hinterseite des Toilettenhauses möglich.

In diesem Zusammenhang wird auf Sauberkeit und Ordnung bei der Nutzung der Toilette verwiesen.