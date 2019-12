Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bahn verklagt Waldbesitzer auf Schadenersatz

Zweieinhalb Jahre nach dem schweren Zugunglück im Zeitzgrund bei Stadtroda mit mehreren Verletzten fordert die Deutsche Bahn AG Schadenersatz in Millionenhöhe von der Ruttersdorfer Waldgenossenschaft Engere. Dabei geht es um zwei Forderungen: Zum einen will die Bahn Schadenersatz für die Reparatur des Zuges, der am 19. Mai 2017 in den Abendstunden auf der Strecke in eine Schlammlawine gefahren und im Anschluss aus den Gleisen gesprungen war. So erhielt die Waldgenossenschaft nach Angaben von Vorsitzenden Michael Landsmann im Oktober dieses Jahres von der Bahn eine Rechnung in Höhe von 1,1 Millionen Euro für die Instandsetzung der Triebwagen. Die Rechnung wies die Genossenschaft umgehend zurück. Zugleich verklagte die Bahntochter Deutsche Bahn Netze AG die Waldbesitzergemeinschaft beim Landgericht Gera auf Schadenersatz in Höhe von 169.000 Euro. Unter anderem verweist die Bahntochter auf notwendige Instandsetzungsarbeiten an den beschädigten Gleisen sowie den Bau von Schutzeinrichtungen, um eine erneute Beschädigung der Gleisanlagen durch Geröll oder Schlamm auszuschließen.

Richter lässt Zweifel aufkommen

Am Mittwoch wurde die Klage nun erstmals vor dem Landgericht Gera in einem Zivilrechtsverfahren verhandelt. Wobei Richter Michael Kaufmann gleich am Anfang der Güteverhandlung Zweifel aufkommen ließ, ob hier tatsächlich eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch die Waldgenossenschaft vorliegt. Schließlich sei hier über 25 Jahre lang nichts passiert, warf er ein. Zudem habe zum damaligen Zeitpunkt Starkregen geherrscht.

Hintergrund ist, dass die Genossenschaft, der 22 Mitglieder angehören, auch Waldeigentum im Zeitzgrund in unmittelbarer Nachbarschaft zu den dortigen Gleisanlagen hat. Insgesamt gehören den Ruttersdorfern knapp 19 Hektar Wald. An der Stelle, wo sich am 19. Mai 2017 eine Schlamm- und Gerölllawine auf die Gleise ergoss, befindet sich ein alter Weg. Dieser war nach Angaben der Waldgenossenschaft noch zu DDR-Zeiten von der damaligen Reichsbahn angelegt worden, weil diese die sogenannte Schwarze Brücke im Zeitzgrund zurückbaute. Nach dem Rückbau, so Landsmann, habe der geschotterte Weg, der in eine Sackgasse führt, niemanden mehr interessiert.

Anwalt beklagt Zustand der Straße

Dies änderte sich allerdings nach dem Zugunglück. So warf der von der Bahn Netze AG beauftragte Rechtsanwalt Peter Schaffrath den Beklagten vor, diese hätten den vor 30 Jahren aufgetragenen Schotter abgebaut und stattdessen Plaste sowie Bauschutt auf den Weg draufgebaut. Man habe Bauschutt, Asbestteile und Plastiktüten gefunden, verwies der Anwalt auf eine Fotodokumentation Eigentlich hätte eine Schwarzdecke auf den Schotter gehört, dann wäre der Weg nicht unterspült worden. „Der Eigentümer ist verantwortlich.“

Der von der Waldgenossenschaft beauftragte Rechtsanwalt Helmut-Hartwig Heyer wies dies zurück. Man müsse betrachten, was ursächlich zu der Sache geführt habe, betonte er. „Das hat mit den Ziegeln nix zu tun.“ Überdies sei der Schotter vor Ort noch vorhanden, erklärte Heyer und legte ebenfalls eine Fotodokumentation bei. Dass bei Schotter die Straße beziehungsweise der Weg nicht abgerutscht wäre, ließ Heyer nicht gelten.

„Die Klägerin kannte ja die Gefahr“, verwies Richter Kaufmann auf den Umstand, dass die Reichsbahn ja den Weg angelegt hatte. „Die Klägerin ist seit 30 Jahren nicht mehr zuständig“, schob Anwalt Schaffrath die Verantwortung in Richtung Waldgenossenschaft. Wegen der Ziegel wäre das irgendwann auch einmal bei normalen Regen passiert.

Richter Kaufmann sah indes in dieser Phase der Verhandlung schon bei der Ermittlung der Grundlagen für den Prozess einige Hürden. Dass man sich gütlich einigen wird, schloss Anwalt Heyer aus, gerade weil die Bahn eine Forderung von 1,1 Millionen Euro aufgestellt habe. Man müsse durch alle Instanzen gehen, sonst habe die Waldgenossenschaft diese Summe am Hals.

Die Verhandlung soll am 30. Januar kommenden Jahres am Landgericht Gera fortgeführt werden.