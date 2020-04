Stadtroda. Stadtrodaer Chefarzt Udo Polzer rät Betroffenen unbedingt telefonisch, online oder per Brief Kontakt mit ihrem Umfeld zu halten

Belastungsprobe durch Krise: Stadtrodaer Arzt rät zu telefonieren

Menschen mit psychischen Erkrankungen, ältere Patienten, Patienten mit psychischen Vorerkrankungen und neurologische Patienten empfinden angesichts der Corona-Pandemie verstärkt soziale Isolation und Ängste. „Menschen, die seelisch erkrankt sind, leiden unter den derzeitigen Ausgangsbeschränkungen erheblich, insbesondere weil vielfach die Sozialkontakte abreißen und die Betroffenen einsam sind“, erklärt Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda und Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei vielen psychisch Erkrankten könnten sich die depressiven Zustände verschlechtern. Zu den einerseits begründeten Ängsten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus selbst oder den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treten oft auch irrationale Ängste hinzu. Schwierig werde es, wenn die Betroffenen dann niemanden hätten, der beruhigend auf sie einwirken kann. „Ängste können sich dann intensivieren und stärker werden“, befürchtet er.

Empfänglich für Verschwörungstheorien

Problematisch sei, dass gerade viele Singles auf sich allein gestellt überlegen müssen, wie sie die frei gewordene Zeit nutzen, und so in grüblerische Phasen geraten. Gerade bei seelisch Erkrankten bestehe die Gefahr, die Geschehnisse wahnhaft zu verarbeiten; sie seien besonders empfänglich für Verschwörungstheorien, die die Ängste noch mehr verstärken können.

Polzer rät den Betroffenen in Zeiten der Kontaktsperre, mit Freunden und Verwandten zu telefonieren, online oder per Brief Kontakt zu halten. „Umgekehrt sollen sich seelisch stabile Menschen auf diesen Wegen um Gefährdete bemühen, Kontakt halten und ihre Hilfe anbieten“, appelliert er.

Existenzängste verstärken Depressionen

Menschen, die nicht über genügend Resilienz, also über Widerstandsfähigkeit, gerade in Krisensituationen verfügen, hätten oft ohnedies schon weniger soziale Netzwerke und lebten eher zurückgezogen. Durch das gegenwärtig notwendige Gebot der sozialen Distanzierung seien sie seelisch noch gefährdeter. Depressionen, Ängste und Phobien würden durch Existenzängste noch verstärkt.

Harte Probe für Partnerschaften

„Wenn die Betroffenen jetzt allein sind und niemanden haben, mit dem sie sprechen können, dann ist das fatal“, sagt der Ärztliche Direktor. Wer familiär gut eingebettet sei, habe hier klare Vorteile gegenüber Singles, die vor der Pandemie viel rausgegangen seien. Auch partnerschaftliche und innerfamiliäre Beziehungen werden durch das teilweise enge „Aufeinanderhocken“ auf eine harte Probe gestellt. Wer nicht mehr zur Arbeit gehen kann und psychisch labil ist, greife nicht selten auch zu Alkohol, zumal dann, wenn Job-Verlust und sozialer Abstieg drohen. Dadurch werde die Gefahr von häuslicher Gewalt erhöht.

„Wenn der Partner jetzt zu viel trinkt, sollte das - im nüchternen Zustand - am besten sofort angesprochen werden“, rät Polzer. Sei dieser einem Gespräch nicht zugänglich oder reagiere aggressiv, rät der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie eher dazu, diesem aus dem Weg zu gehen. Es komme immer auf die Situation an. Im akuten Notfall solle die Polizei gerufen werden.

Mehr Suizide nicht ausgeschlossen

Gerade weil nicht wenige auch beruflich und finanziell betroffen sind, befürchtet Polzer, dass die Selbstmorde zunehmen könnten. Er verweist auf den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer, der sich unter der Last der Verantwortung unlängst das Leben genommen hatte. Auslöser für Selbstmorde sind Krisensituationen, die die Betroffenen glauben, nicht bewältigen zu können. Sehr gefährlich, insbesondere bei Männern, sei die Gleichzeitigkeit von Trennung, beruflichem Misserfolg und sich steigerndem Alkoholkonsum. Polzer appelliert an das Umfeld von potenziell Gefährdeten, hier gegenwärtig besonders achtsam zu sein.

Fachärzte weiter für Patienten da

„Die niedergelassenen Fachärzte sind weiterhin für ihre Patienten da, aber viele Betroffene greifen aus Angst, sich im Wartezimmer mit dem Corona-Virus zu infizieren, nicht auf die gegebenen therapeutischen Möglichkeiten zurück“, sagt Polzer. Was viele nicht wissen: Für Niedergelassene gelten neue Regelungen, nach denen sie auch telefonisch therapieren dürfen und dies bei den Kassen auch abrechnen können. Er rät den Patienten mit Nachdruck dazu, im Ernstfall von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. „Auch wir als Klinik sind selbstverständlich weiter für unsere Patienten da. Unsere Versorgung läuft nach wie vor weiter: vollstationär, aber auch teilstationär in unseren Tageskliniken und auch in den Ambulanzen. Die Ambulanzen können zudem telefonisch kontaktiert werden“, unterstreicht Udo Polzer. In dringenden Fällen rät er dazu, unter der Nummer (036428) 561111 die Zentrale Aufnahme Psychiatrie (ZAP) zu kontaktieren.