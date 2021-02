Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in Ottendorf

In Trockenborn-Wolfersdorf fielen in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2021 etwa 35 Zentimeter Neuschnee.

Trockenborn-Wolfersdorf/Ottendorf/Tröbnitz. In Trockenborn-Wolfersdorf fielen vom 7. auf den 8. Februar zirka 35 Zentimeter Neuschnee. „Wir haben früh extra gemessen“, sagte am Montagvormittag Bürgermeister Dieter Hoog. Er informierte, dass seit nachts 2.15 Uhr der Gemeindearbeiter im Einsatz war, um Straßen und Wege befahr- und begehbar zu machen. Ab etwa 5.30 bis 7 Uhr sei im ganzen Dorf fleißig geräumt worden, so dass danach alle Zufahrten schneefrei waren. „Die Bürger haben sich unwahrscheinlich viel Mühe gegeben und selbst ganz viel Schnee weggeschaufelt“, lobte der Bürgermeister. Die Feuerwehr musste am 8. Februar bis zur Mittagszeit nicht ausrücken, es habe bis zu dieser Zeit auch keine anderen witterungsbedingten Zwischenfälle in Trockenborn-Wolfersdorf gegeben.

„Früh war es eine Katastrophe. Alles war zugeschneit“, sagte Ottendorfs Bürgermeister Stefan Hücker am Montagvormittag. Er schätzt, dass etwa 40 Zentimeter Neuschnee in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar in Ottendorf gefallen sind. Der Gemeindearbeiter sei frühzeitig im Einsatz gewesen, habe aber auch Probleme mit dem Multicar gehabt. Große Unterstützung habe es von der Agrargenossenschaft Ottendorf gegeben, deren Mitarbeiter mit Traktor und Schneeschild unterwegs war. Die Feuerwehr musste in der Nacht und zumindest bis 10 Uhr am Montagvormittag nicht ausrücken, sagt Stefan Hücker. „Jetzt ist es wichtig, dass die Leute mal wieder zusammenhalten und den Schnee gemeinsam wegräumen. Bei uns im Ort scheint das zu klappen. Als ich mich früh dank Allradfahrzeug auf den Weg zur Arbeit nach Jena gemacht habe, habe ich schon gesehen, wie Nachbarn rauskamen, um sich gegenseitig zu unterstützen.“

Trotz der extremen Wetterlage ist die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hügelland-Täler mit Sitz in Tröbnitz funktionsfähig, sagte eine Mitarbeiterin im Hauptamt der VG. Allerdings hätten am Morgen einige Bürger von außerhalb, die beispielsweise einen Termin im Meldeamt hatten, diesen aufgrund des starken Schneefalls abgesagt. Es seien aber alle Ämter besetzt, auch wenn einige Mitarbeiter im Homeoffice sind. Nach wie vor gilt, dass die VG Corona-bedingt geschlossen hat und für Bürger nur nach vorheriger Terminvergabe zugänglich ist. Meldungen von witterungsbedingten Einsätzen in der VG mit ihren 22 Mitgliedsgemeinden seien bis kurz nach 10 Uhr nicht eingegangen, sagte die Mitarbeiterin im Hauptamt.