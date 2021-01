Borkenkäfer dirigiert den Waldumbau im Himmelsgrund

Im Schnee der vergangenen Tage können Wanderer im Himmelsgrund die Spuren von Reh, Fuchs und Wildschwein entdecken. Das schmelzende Eis auf den Teichen glänzt

im matten Sonnenlicht. Doch die Idylle im nationalen Naturerbe-Wald trügt.

„Der Borkenkäfer ist das alles überlagernde Thema in Thüringen“, stellt bei einer Visite vor Ort Michael Diekamp als Leiter des Betriebsmanagements in der Bundesstiftung DBU Naturerbe fest.

Seit 2016 ist die DBU Naturerbe GmbH offiziell Eigentümerin der Fläche Himmelsgrund, die sie im Jahr 2009 übertragen bekam, und verantwortlich für die Sicherung sowie Betreuung der 862 Hektar großen Naturerbe-Fläche.

„Das Schadholz muss aus dem Wald, damit es nicht zur Gefahrenquelle für weitere Bäume wird.“

An Wegesrändern im Himmelsgrund stapelt sich geschlagenes Nadelholz, das vom Käfer geschädigt ist und darauf wartet, aus dem Wald abtransportiert zu werden. „Die Holzvermarktung ist nicht unser Hauptzweck, aber das Schadholz muss aus dem Wald, damit es nicht zur Gefahrenquelle für weitere Bäume wird“, sagt der für das Revier im Holzland zuständige Bundesförster Clemens Messner. Der Holzbedarf ist aktuell jedoch gering. Die Preise sind, angesichts der landes- und bundesweiten riesigen Mengen von Schadholz nach langen, heißen Trockenphasen in vergangenen Jahren, im Keller. Trotzdem ist jetzt im Winter, in der Zeit, in der es das Naturschutzrecht zulässt, der Harvester auch im Naturerbe im Großeinsatz, um kranke Bäume aus dem geschützten Wald zu holen.

Wenn auch der Borkenkäfer derzeit den geplanten Umbau des Waldes von überwiegend Nadelholz zu einem für die Region typischen und gegenüber Umwelteinflüssen beständigeren Laubmischwald dirigiert: „Wir hoffen, dass die Talsohle durchschritten ist“, sagt Diekamp. „Seit zwei, drei Jahren sind wir auf einem guten Pfad. An einigen Abschnitten sind wir inzwischen dort, wo wir mit dem Waldumbau hinwollen“, weist er auf einen kleinen Hügel gegenüber den Klingelborn-Teichen am Himmelsgrundweg

zwischen Tautenhain und Reichardtsdorf bei Bad Köstritz. Auf dem Hügel gedeiht zu 90 Prozent Laubholz, vorwiegend Buchen. Am Boden zwischen hohen alten Bäumen kommt bereits junges Gehölz nach. „Das wird ein sehr dichter Bestand“, stellt Diekamp erfreut fest.

In den renaturierten Teichen siedeln sich wieder heimische Lurche an



Auf der gegenüberliegenden Seite des Forstweges dominiert noch Nadelholz den Wald. „Die Entwicklung zum Laubmischwald vollzieht sich sehr langsam, mehr als 20 Jahre wird sie dauern“, erläutert er. An den Stellen, an denen Bäume wegen Käferschäden oder wegen der Verkehrssicherheit an Wegesrändern gefällt wurden, wird zugleich aber Licht geschaffen für nachwachsendes Grün - zunächst Sträucher und Pionierbäume wie Birken, denen später beständige Laubbäume folgen.



Auch die Teiche am Forstweg werden von schützenswerter Natur zurückgeholt. Die Durchlässe der einst künstlich zur Fischzucht angelegten Teiche hat die Stiftung DBU Naturerbe jüngst erneuern und die kleinen Gewässer grundhaft renaturieren lassen.

Nichtheimische Fische wurden abgefischt. Inzwischen haben sich Lurche in den Teichen angesiedelt und sogar der unter Schutz stehende Kammmolch ist dort wieder zu finden.

Sorge bereiten den Bundesförstern und der Stiftung, die deutschlandweit 71 Naturerbe-Flächen im Eigentum hat, nach wie vor die Wildschäden im Wald. Vor allem auch die von Wildschweinen.

Gemeinsame Jagden seien während der Corona- Pandemie jedoch schwierig

Eine große Wildschwein-Population im Holzland und die drohende Afrikanische Schweinepest sind Anlass für Jagden. Gemeinsam mit den Eigentümern benachbarter Wald- und Ackerflächen wurden revierübergreifend in den vergangenen 18 Monaten fünf

Drückjagden veranstaltet. Etwa 100 Schwarzkittel seien erlegt worden, berichtet Bundesrevierförster Clemens Messner. Jetzt unter den Bedingungen der Corona-Pandemie seien solche Jagden mit vielen Teilnehmern allerdings schwierig. Und die Schwarzkittel sind weiterhin zu Hause im DBU-Naturerbe. Ihre Spuren im Schnee und

den aufgewühlten Waldboden können die Wanderer an vielen Stellen im

Himmelsgrund entdecken.