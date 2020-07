Bad Klosterlausnitz. Ein gestohlenes Auto brannte am Donnerstagmorgen in einem Wald bei Bad Klosterlausnitz. Die mutmaßlichen Täter konnten noch nicht ermittelt werden.

Brennender Wald entpuppt sich als gestohlenes brennendes Auto im Wald

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte ein Zeuge zunächst einen Waldbrand gemeldet und berichtet, eine Person beobachtet zu haben, die in den Wald geflüchtet sei. Demnach hatte der Mann eine leicht untersetzte Figur, trug schwarze Kleidung mit weißen Applikationen und soll in Richtung Forellenteiche weggerannt sein.

Vor Ort stellten Feuerwehr und Polizei fest, das keine Bäume brannten, sondern ein Auto. Bei den ersten Ermittlungen kam heraus, dass das Auto im Juni aus der Region Gera als gestohlen gemeldet worden war. Als Zeitraum gibt die Polizei den 6. bis 25. Juni 2020 an. Der Tatort: Eine Garage am Kalkwerk in Gera.

Bei dem gestohlenen und am Donnerstag im Wald brennendem Auto handelt es sich demnach um einen roten Mercedes mit einem Gesamtwert vom rund 18.000 Euro. Schon damals hatte eine Fahndung unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern zum Erfolg geführt.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.