Bunte Märchenwelt in der Grundschule Weißenborn

Märchenhafte zwei Stunden konnten am späten Dienstagnachmittag Eltern, Großeltern, Geschwister und Gäste in der Grundschule „Am Mühltal“ in Weißenborn verbringen. Denn Schüler und Lehrer hatten unter dem Motto „Es war einmal…“ zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Kinder präsentierten all das, was sie in den Projekttagen zuvor gebastelt, gefaltet, gestaltet, gelernt und erarbeitet hatten.

Auf dem Schulhof ist die Veranstaltung mit märchenhaften Liedern der Kinder eröffnet worden. Nach einer Rede von Schulleiterin Maria Schiller strömten die Schüler und ihre Gäste in die Märchenwelt und damit ins thematisch geschmückte Schulhaus. Dort staunte auch Elias nicht schlecht. Besonders die Märchenszenen, welche die Kinder in Schuhkartons gebastelt hatten, fand er spannend. „Wir sind einfach mal zum Schauen gekommen“, sagte Sandra Dämmrich, die Mama des Fünfjährigen. Denn im nächsten Jahr soll Elias die erste Klasse der Grundschule besuchen.

Erstklässler führen „Schneewittchen“ als kleines musikalisches Programm auf

Noch während sich die Gäste in den vier Klassenräumen umschauten und beispielsweise gebastelte Pop-Up-Karten unter die Lupe nahmen, in Heftchen stöberten, die zum Thema „Lesen, Schreiben und Rechnen mit Märchen“ angefertigt worden sind, ertönte eine Glocke. Sie signalisierte, dass die sieben Zwerge im Anmarsch waren und Erstklässler das Märchen von „Schneewittchen“ als kleines musikalisches Programm aufführen wollten. Stolze Eltern filmten und fotografierten den Spaß, spendeten den kleinen Schauspielern kräftigen Applaus.

Die sechs Jahre alte Mercedes, Schülerin der 1. Klasse, war mit ihrer Mama in einem der Flure des Gebäudes anzutreffen. Sie waren gerade dabei, das Märchenquiz mit 18 Fragen zu beantworten. Doch was sollte das nur für ein Märchen sein, in dem eine Uhr eine wichtige Rolle spielt? Keiner, mit dem sie sich darüber beratschlagten, hatte eine Antwort parat – bis jemand „Alice im Wunderland?“ wisperte. „Ich hoffe, dass alle Kinder mit Märchen aufwachsen“, sagte die Mutti von Mercedes. Ihre Tochter verriet derweil, dass „Rapunzel“ ihr absolutes Lieblingsmärchen sei. „Das kann sie in- und auswendig“, sagte die Mama und lachte.

Ehemalige Schulleiterin folgt der Einladung zum Tag der offenen Tür

Während Mercedes weiter an der Beantwortung der märchenhaften Fragen arbeitete, falteten Willi, Tim und Elias Bücher zu einer Kerze und zum Igel. Ganz so, wie sie es während ihrer Projekttage von Daniela Sieber von der Stadtbibliothek in Eisenberg gelernt hatten. Plötzlich aber schrien die Jungen auf. „Frau Preißel!, Frau Preißel!“ Sie ließen die Faltkunst fallen und stürmten los, direkt in die Arme der ehemaligen Schulleiterin der Grundschule.

Die 66-Jährige war der Einladung zum Tag der offenen Tür gefolgt und war das erste Mal wieder in der Einrichtung vor Ort, seitdem sie diese im Sommer verlassen hatte, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. 45 Jahre war sie im Schuldienst tätig, 20 davon an der Grundschule in Weißenborn, sagte Brigitta Preißel. „Einfach schön“ sei das Gefühl gewesen, als sie am Dienstagnachmittag durch die Eingangstür des Gebäudes ging, sagte sie. Vor allem die sozialen Kontakte seien es, die sie vermisse. Ihren Ruhestand fülle sie unter anderem mit dem Besuch des Fitnessstudios und mit Tanzen aus. Zudem kümmere sie sich um ihre Schwiegereltern, die beide bei ihr leben und pflegebedürftig sind. „Ich kann das nicht allein leisten, aber man hat dadurch natürlich immer Verpflichtungen.“ Diese „Verpflichtungen“ seien eine Herzensangelegenheit über die sie auch persönliche Wünsche stellt. Gern würde sie mehr reisen, hätte einen Englischkurs absolvieren wollen. Möglich sei ihr das derzeit jedoch nicht. Umso mehr freute sie sich darüber, an ihrem alten Arbeitsplatz vorbeischauen zu können. „Ich finde es ganz klasse, was für neue Ideen an der Schule umgesetzt werden“, lobte sie. Und Märchen, da ist Brigitta Preißel sich ganz sicher, sind immer ein Thema. Nicht nur für Kinder.