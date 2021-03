CDU begrüßt Erstattung von Hort- und Kitabeiträgen bei Corona-Schließung

Kinderjacken und Rucksäcke hängen in einem Kindergarten an der Garderobe.

Es ist uns gelungen, eine unverhältnismäßige Belastung von Eltern und Kommunen im Saale-Holzland-Kreis zu verhindern“, kommentieren die CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Tiesler und Mario Voigt das im Landtag verabschiedete Gesetz zur Beitragsrückerstattung nach Corona-bedingten Schließungen von Kindergärten. Corona-Blog: Inzidenz bei Kindern sprunghaft gestiegen - Die neuen Lockdown-Regeln in Thüringen

„Alle Eltern, die ihre Kinder an höchstens fünf Tagen im Monat in die Notbetreuung gegeben haben, bekommen ihre Beiträge nun eins zu eins zurück. Und das unabhängig davon, ob sie in diesem Monat auch die reguläre Betreuung in Anspruch genommen haben oder nicht“, heißt es in der Mitteilung.

Diese Regelung greift, wenn es zu landesweiten oder regionalen Einrichtungsschließungen an mehr als 15 Kalendertagen im Monat gekommen ist. Laut TIesler würden nun Kommunen am Ende nicht auf Teilen der Rückerstattung sitzen bleiben.

Die CDU-Fraktion habe auch vorgeschlagen, dass nicht in jedem weiteren Lockdown erneut komplizierte Gesetze verabschiedet werden müssen. „Diese Regelung gilt jetzt bis zum Jahresende“, erklärte Mario Voigt und hofft nun auf eine schnell Auszahlung durch die Landesregierung.

