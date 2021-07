Wetter Das Wetter in Stadtroda: Weitgehend trocken

Stadtroda Bis zu 23°C und ein leiser Windzug aus West.

In der Nacht wird es leicht bewölkt und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Der Tiefstwert wird bei 13°C liegen. Dabei bleibt es windstill. Am Donnerstag wird es wolkig und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 23°C.

Im Durchschnittswert der vergangenen 20 Jahre lag die Temperatur an diesem Tag bei 26°C.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag wird es bei trockenem Wetter wolkig. Die Temperaturen klettern auf Werte von 23°C in Rauschwitz bis 26°C in Jena (Sternwarte). Es wird windstill.

In der Nacht zum Freitag wird es weiter wolkig und trocken. Die Temperatur fällt bis auf 13°C. Es wird windstill.

Die weiteren Aussichten

Am Freitag wird es wolkig und trocken, in der Nacht wird es heiter. Der Höchstwert wird bei 24°C liegen. Dabei wird es windstill.

Am Samstag ziehen einige Wolken auf und es wird trocken, in der Nacht ziehen dichte Wolken auf. Das Thermometer klettert auf 27°C. Dabei bleibt es windstill.

(Wetterdaten: DWD, Mittwoch, 21.07.2021, 17 Uhr)