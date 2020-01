Der Niedergang der Tälermühle bei Waltersdorf

Die meisten Fensterscheiben sind zerborsten, in den Räumen türmen sich Unrat, Lumpen, Bauschutt, Zementsäcke. In einer Ecke steht ein Klavier, Unbekannte haben das Elfenbein von den Tasten gehobelt. Mancherorts ist bereits die Decke eingestürzt, in einem Bereich des weitläufigen Gebäudes muss eine Zeit lang jemand illegal gehaust haben: Die Tälermühle bei Waltersdorf, 1722 auf Geheiß von Christian Albrecht von Meusebach als Schneidmühle errichtet, ist nicht erst seit gestern ein Bild des Jammers.

„Ich bin stinksauer, dass so ein einstmals beeindruckendes Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, dem Verfall preisgegeben wird“, sagt Hartmut Liebe. Knapp zwei Jahre lang beschäftigte sich der Heimatforscher aus Stadtroda mit der Geschichte der Mühle und hat nun eine 190-seitige Dokumentation aufgelegt, in der insbesondere das Schicksal der Tälermühle von den 1920-er Jahren bis zur Gegenwart detailliert beschrieben und bebildert ist.

Einst Bienlehr- und Forschungsanstalt

Richtig interessant wird es 1934, als eine Frau Müller-Albert, Ehefrau des Kaufmanns Franz Herrmann Müller-Albert, das Objekt erbt. Über die Kriegszeit produzierte man in der Mühle Strom und betrieb Landwirtschaft, 1953 flüchtet Müller-Albert in den Westen, was wiederum nach der Wende Auswirkungen auf die Zukunft des Objektes haben soll. Zunächst wird die Mühle nach der Flucht von Müller-Albert allerdings erst einmal verstaatlicht. In der DDR ist das Objekt begehrt: 1957 eröffnet man nach Umbauarbeiten die erste „Bienenlehr- und Forschungsanstalt“ der DDR. Bis zu ihrer Auflösung 1969 werden über 1000 Imker aus- und weitergebildet. Später nutzt die Agraringenieurschule Stadtroda das Anwesen, um in dem alten Gemäuer Leitungskader für die Tierproduktion der Bezirke Gera, Halle, Erfurt und Suhl zu schulen. 1988 wird nach Hartmut Liebes Recherchen zum letzten Mal in die Mühle investiert, 1997 verödet das Anwesen, wohl auch, weil vor dem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen Ansprüche an das Eigentum gestellt werden.

Eigentümer bleibt im Dunklen

Nachdem 2001 die Entscheidung fällt, dass die Erben die Mühle wieder zurück bekommen, wird das Grundstück 2003 geteilt und verkauft. Viel tat sich am Hauptgebäude indes nicht, begonnene Umbauarbeiten wurden nicht vollendet. Im Gegenteil: 2014 sollte die Mühle für einen Euro am Amtsgericht Jena zwangsversteigert werden. „Die Versteigerung fand aber nie statt“, sagt Liebe, der bis heute bemüht ist, den derzeitigen Eigentümer ausfindig zu machen und der sich nicht scheute, bei Behörden in Landshut in Bayern vorstellig zu werden. „Bis heute hat sich mir nicht erschlossen, wer eigentlich der Herr der Tälermühle ist.“

Inzwischen geht von den Mühlengebäuden mehr oder weniger eine Gefahr aus. Es gibt keinerlei Hinweisschilder, dass ein Betreten des Objektes verboten ist, die Türen stehen für Randalierer und Diebe offen, modriger Geruch zieht durch die Räume. In einem Nebengebäude lagern Tausende alter Ziegelsteine, das Anwesen wächst langsam aber sicher zu. Von dem einst stilvollen Mobiliar ist wenig übrig geblieben. Auf einem Fensterbrett steht einsam eine Yuccapalme, die wie zum Trotz immer noch grüne Blätter hat.

Wenig Hoffnung auf Rettung

„Ich bin pessimistisch, was die Zukunft der Mühle angeht“, sagt der 78-jährige Liebe, der in seiner Kindheit oft mit dem Rad an der Mühle vorbei gefahren ist. Trotzdem ist der Heimatforscher froh, die Geschichte der Tälermühle noch einmal ausführlich aufgeschrieben zu haben. „Zu meinem Glück konnte ich mich auf die Ergebnisse vieler anderer Heimatfreunde stützen, insbesondere auf die von Torsten Schwarz erstellte Geschichte der Tälermühle.“ Liebe bemühte aber zahlreiche weitere Quellen, um seine Dokumentation abzurunden. Die Dokumentation gibt es übrigens nur in einer winzig kleinen Ausgabe. „Einige wenige Exemplare habe ich noch vorrätig“, sagt der Stadtrodaer.