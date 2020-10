Designermöbel aus regionalen Hölzern made in Stadtroda

Vor der kleinen Werkstatt in Hainbücht stapelt sich Eichen- und Ahornholz, in einer Ecke steht Profilstahl. Die Werkstatt ist Ideenschmiede und Produktionsstätte in einem. Hier entwerfen und bauen die 29-jährige Nancy Gräfe und ihr 32 Jahre alter Lebenspartner Tommy Opel Möbel, die man in keinen Fachmarkt oder Möbelkaufhaus finden kann. Aus regional geerntetem Holz entstehen Bänke, rustikale Tische oder Kleinmöbel, aus verwittertem Altholz von Scheunen oder Fachwerkhäusern werden Bilderrahmen oder originelle Fassungen für Uhren.

Noch ist die kleine Stadtrodaer Möbelmanufaktur ein Designprojekt mit dem Titel „Baumfürst“, aber im kommenden Jahr wollen die beiden ein gemeinsames Unternehmen gründen. Beim diesjährigen ThEx-Award, den das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) ausgeschrieben hatte und bei dem sich „Baumfürst“ beteiligte, fand man die Gründungsidee so herausragend, dass es die Stadtrodaer unter 100 Einsendungen unter die Top 10 schafften.

Und nicht nur das. So beauftragte die ThEx das Start Up-Unternehmen, einen Kurzzeitladen in Erfurt mit Möbelstücken auszustatten. Vom 12. bis zum 17. Oktober werden in diesem Laden am Fischmarkt 11 neben Gräfe und Opel junge Gründer aus ganz Thüringen ihre Produkte präsentieren - unter anderem vegane Biokosmetik, den neuartigen Brotaufstrich „Alverin“ oder das Mittel „Spinnclean“, das nach Angaben seiner Erfinder dauerhaft Spinnen und Spinnweben von Oberflächen entfernt. Mit dem temporären Laden sollen Kunden die Möglichkeit erhalten, die innovativen und teils ausgefallenen Produkte zu testen und diese auch zu käuflich erwerben können.

Dass die Fotografin und Designerin Nancy Gräfe und der im Holzhandel und Vertrieb tätige Tommy Opel eine so große Leidenschaft für Holz entwickelten, liegt wohl daran, dass beide in naturverbundenen Familien groß geworden sind. „Meine Mutter ist Floristin, Tommy war viel mit seinem Großvater im Wald unterwegs“, sagt Nancy Gräfe. Vor zwei Jahren sei dann die Idee gereift, aus heimischen Hölzern erste Möbelstücke herzustellen. „90 Prozent aller Möbel in unserer Wohnung haben wir selbst kreiert und gebaut.“

Freunden und Bekannten gefielen die naturbelassenen, individuell gefertigten Einzelstücke, die Nachfrage stieg, auch, weil „Baumfürst“ auf Nachhaltigkeit setzt. „Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal unserer Manufaktur ist, dass wir das benötigte Holz nicht einfach fällen lassen, sondern ausschließlich Holz aus der Region nutzen, dass von Windbruchflächen oder aus Durchforstungsmaßnahmen stammt“, erklärt die Designerin. Das Holz werde in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen aus dem Wald geschafft und im Sägewerk in Tröbnitz zurechtgeschnitten.

Wie regional verwurzelt die Manufaktur ist, wird auch an den Bezeichnungen der Möbelstücke deutlich. So verwendet man für die Produktbezeichnung Ortsnamen aus der Region wie „Horba“, „Waldeck“ oder „Hainspitz“. „Langfristig möchten wir, dass ‘Baumfürst’ eine etablierte und anerkannte Marke in Thüringen wird“, gibt Nancy Gräfe ein großes Ziel vor. Sie weiß allerdings auch, dass es bis dahin noch ein langer Weg ist. „Im Moment finden uns unsere Kunden auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram, aber wir überarbeiten bereits unsere Webseite.“