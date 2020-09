Die Litera-Tour kommt: 18 verschiedene Angebote in zehn Orten des Saale-Holzland-Kreises

Saale-Holzland-Kreis. Trotz der Corona-Zeit will die 13. Auflage vom 18. Oktober bis 6. November in zehn Orten des Landkreises 18 literarische Angebote unterbreiten.

Literaturfreunde dürfen sich freuen. Denn trotz der Corona-Pandemie wollen die Organisatoren vom Landratsamt sowie die federführenden Bibliotheken an der Litera-Tour im Saale-Holzland-Kreis in diesem Jahr festhalten. Vom 18. Oktober bis 6. November will die 13. Auflage der beliebten Veranstaltungsreihe im Landkreis fast drei Wochen lang Lesungen, Vorträge, Kabarettistisches Heiteres aber auch Wissenswertes anbieten. „18 verschiedene Angebote in zehn Orten des Landkreises haben wir mit den Teilnehmer organisiert und denken, dass wir einen bunten Mix für Freunde der Literatur gefunden haben“, schaut Tobias Merker, Mitarbeiter Kulturförderung im Landratsamt auf Kommendes.