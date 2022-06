Dietrich Modersohn begleitet Orgelpicknick in Schlöben

Schlöben. Ein Projekt zur Unterstützung indischer Waisenkinder ist ebenso Thema des Schlöbener Orgelpicknicks wie der Aufbau und die Funktion einer Orgel.

Um eine Orgel zu hören, muss man normalerweise nur den örtlichen Sonntagsgottesdienst besuchen. Doch wer einmal erfahren möchte, wie das mächtige Instrument eigentlich genau funktioniert, der kann dies am kommenden Freitag, dem 1. Juli, in Schlöben hören. Dort lädt die Kirchengemeinde ab 18 Uhr zum „Orgelpicknick“ in und um die Schlöbener Kirche ein.

Zunächst beginnt der Abend mit einem Vortrag: Susanne Chmell, die als Gast aus der Kirchengemeinde Bad Blankenburg anreist, wird über ein Projekt zur Selbsthilfe in Indien sprechen. Die Idee zu diesem Projekt entstand nach dem Tsunami 2004: Susanne Chmell sei spontan nach Indien in ein betroffenes Gebiet gereist, um ihre Hilfe anzubieten. Dort habe sie einen Pastor getroffen, der verwaiste Kinder um sich sammelte und ihnen half. Das war der Beginn einer Initiative, Menschen vor Ort direkt zu unterstützen. Inzwischen konnte ein Waisenhaus errichtet werden, und armen Kindern wird der Schulbesuch ermöglicht, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Den Vortrag begleitet der Kirchenchor mit musikalischen Einlagen.

Im Anschluss an Chmells Ausführungen werden die Besucher zum Picknick vor und um die Kirche gebeten. Wie die Organisatorin mitteilt, ist für das leibliche Wohl beim Picknicken gesorgt: Der Grill wird angefeuert sein und mit Fleisch, aber auch Vegetarischem belegt werden. Auch Getränke werden vor Ort für einen kleinen Obolus angeboten. Das Picknick wird musikalisch von Organist Dietrich Modersohn begleitet, der gemeinsam mit einem indischen Bürger Musik für Orgel und Percussion erklingen lassen wird. Ab 20 Uhr bietet der Experte für Orgeln eine sachkundige Führung durch das Innere des großen Instruments an und wird dabei den Aufbau und die Funktionen der Orgelpfeifen, des Windwerks und des Regierwerks samt Registertraktur erklären. Dietrich Modersohn ist studierter Kirchenmusiker, Dirigent und Orgelsachverständiger, der unter anderem schon für den MDR an der berühmten barocken Hildebrandt-Orgel in Naumburg Aufnahmen eingespielt hat und als Dirigent in ganz Europa und den USA tätig ist.

Um die Unkosten der Veranstaltung zu decken, bittet die Gemeinde um einen Eintritt von fünf Euro. Alle Teilnehmer werden zudem gebeten, eine eigene Picknickdecke mitzubringen.