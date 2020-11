Durchbruch bei der Suche nach Hermsdorfer Automatensprengern

Automatensprenger-Bande in Hermsdorf: Polizei im Großeinsatz

Donnerstag früh gegen drei Uhr haben drei Unbekannte versucht, den Geldautomaten in der Commerzbank im Globus-Markt in Hermsdorf zu sprengen. Eine Polizeistreife überraschte die drei Männer beim Überfall. Die Eingangstür hatten die Täter schon zerstört. Sie hatten auch schon drei Sauerstoffflaschen bereit gelegt für die Sprengung. Einer der beiden Polizisten schoss auch einmal. Videos belegen, dass keiner der drei Täter getroffen wurde. Bei den Tätern handelt es sich möglicherweise um Osteuropäer. Ihr Fluchtauto mit geklautem Kennzeichen, einen älteren Audi A6, ließen sie am Tatort zurück. Eine groß angelegte Suchaktion war nicht erfolgreich.

Foto: Jens Henning