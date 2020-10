Ein Leben lang der Feuerwehr Tautenhain treu geblieben

Mit viel Freude und auch mit ein bisschen Stolz nahmen Werner Unger (79) und Burkhard Theil (78) jetzt die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Tautenhainer Feuerwehr aus den Händen von Ortsbrandmeister Uwe Serfling und Bürgermeister Daniel Steuer entgegen. Verliehen wurde beiden das Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande der Stufe I nebst Medaille. Über die Auszeichnung freuten sich die beiden rüstigen Männer, sei es doch eine Würdigung für sechs Jahrzehnte anhaltende Treue zur Feuerwehr.

Eigentlich sollte die Würdigung für die beiden Kameraden, die noch heute aktiv in der Alters- und Ehrenabteilung dabei sind, schon 2019 ausgesprochen werden. Doch die Urkunden kamen erst recht spät an, dann fiel aufgrund der Corona-Einschränkungen im Frühjahr die Ehrung aus. „Deshalb freue ich mich, dass wir die offizielle Ehrung jetzt im kleinen Kreis durchführen konnten“, sagte der oberste Chef der Tautenhainer Wehr.

In kleinem, aber würdigem Rahmen

Bei Kaffee, Häppchen und Kuchen, organisiert vom Feuerwehrverein, fand die Ehrung im 2002 bezogenen Feuerwehrgerätehaus einen kleinen, aber würdigen Rahmen. In der Runde wurde die Zeit zum Plaudern genutzt und Erinnerungen wurden hervorgekramt. Werner Unger erzählte, dass er am 1. Januar 1959 in die Feuerwehr eingetreten ist. Burkhard Theil bekannte, nur wenige Monate später, am 1. Mai, Feuerwehr-Kamerad geworden zu sein. Und weil sich die offizielle Ehrung verzögert habe, seien sie ja mittlerweile schon 61 Jahre Feuerwehrmitglied, betonten sie.

Schauen sie zurück, erinnern sie sich an Zeiten, die Tiefen aber vor allem viele Höhepunkte beinhaltete. Vor allem lobten sie den guten Zusammenhalt und die Kameradschaft in der Wehr. Noch heute seien sie der Feuerwehr verbunden, treffen sich mit ihren vier weiteren Alt-Kameraden einmal im Monat im Feuerwehrgerätehaus. „Dann kochen Diana Schmierzchata und Birgit Hentschel vom Verein für uns. Dafür möchten wir uns bedanken“, sagt Burkhard Theil.