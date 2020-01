Mitarbeiter einer Firma in Hermsdorf haben Einbrecher in die Flucht geschlagen. (Symbolbild)

Einbrecher verscheucht und Verletzte bei Unfall

Mitarbeiter einer Firma in Hermsdorf haben am Mittwochmorgen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Mitarbeiter, die in der Firma schliefen, gegen 4 Uhr Hebelgeräusche gehört, denen sie nachgingen. Die Einbrecher waren durch ein gekipptes Fenster in die Firmenräume gelangt und hebelten eine Innentür auf. Die Einbrecher wurden von den Mitarbeitern gestört und ergriffen ohne Beute die Flucht.

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Landstraße

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen St. Gangloff und dem Abzweig Eineborn haben sich zwei Autofahrer am Donnerstagmorgen verletzt. Laut Polizei wollte der 86-jährige Fahrer, der Richtung Hermsdorf unterwegs war, auf einen Waldweg abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das von einer 33-Jährigen gefahren wurde. Der 86-Jährige und die 33 Jahre alte Frau kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Landstraße wurde voll gesperrt.