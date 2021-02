Eiserner statt eisiger Hochzeitstag in Ruttersdorf

Ruttersdorf. Als sich Jürgen und Ursula Baumann aus Ruttersdorf am 25. Februar 1956 das Jawort gaben, sei es bitterkalt gewesen. Bei minus 20 Grad und etwa einem halben Meter Schnee kam die Braut nicht umhin, lange Unterhosen ihres Zukünftigen unter dem Hochzeitskleid zu tragen. Glücklicherweise aber waren die Straßen frei, so dass das Paar am Vormittag mit einem IFA F 9 zur standesamtlichen Trauung nach Stadtroda chauffiert werden konnte. Um 14 Uhr schlossen sie den Bund der Ehe zusätzlich in der Ruttersdorfer Kirche. „Da sind alle Blumen erfroren“, sagt Ursula Baumann. Das gemeinsame Hochzeitsfoto vor dem Gotteshaus musste ebenfalls warten. „Mir war so kalt, dass ich mich erst einmal aufwärmen musste.“

Gestern, an ihrem 65. Hochzeitstag, schien bei Plusgraden die Sonne. Der 86-Jährige und seine 85 Jahre alt Frau, die beide bereits gegen das Coronavirus geimpft sind, empfingen Gratulanten nacheinander an der frischen Luft. Dafür hatten die Kinder von Jürgen und Ursula Baumann den Hof liebevoll geschmückt. Ein Stück von der großen Jubiläumstorte mit einem essbaren Hochzeitsfoto darauf wurde Gästen unter anderem angeboten. Auch wenn die große Feier dieser Tage coronabedingt ausfallen muss, wolle die ganze Familie das Jubelpaar noch einmal gemeinsam hochleben lassen, sobald es wieder möglich ist.

Jürgen Baumann stammt aus Scheiditz. Weil beide Eltern nicht mehr lebten, musste er schon in jungen Jahren allein mit der Großmutter etwa zehn Hektar Landwirtschaft betreiben. Abwechslung in dieser harten Zeit waren für ihn die Tanzveranstaltungen in der Region. „Die Tanzabende gingen 6, 7 Uhr los und Punkt 12 Uhr war Schluss. Ich musste bis 8 Uhr arbeiten, dann noch zur Veranstaltung laufen, da blieb immer nicht so viel Zeit“, sagt er. Sie reichte aber aus, um seine Ursula beim Tanz in Ruttersdorf kennenzulernen. „Meine Mutter sagte dann immer zu mir, wenn der Jürgen zu uns nach Ruttersdorf rüberkommt, dann wird geheiratet. Und so kam es auch“, sagt sie.

Beruflich war er seit 1960 und bis zur Wende in den Keramischen Werken in Hermsdorf tätig, sie blieb der Landwirtschaft treu. Nachdem beide aus dem Arbeitsleben ausgetreten sind, nutzten sie die Zeit zum Reisen und kümmerten sich weiterhin um Garten, Haus, Hof und die Familie. Wünschen würden sich beide, endlich mal wieder zum Bowling nach Jena fahren zu können. Das gehöre für sie normalerweise einmal im Monat zum festen Programm. „Wir gehen sonst auch immer sonntags zum Mittagessen in die Gaststätte, aber das ist ja derzeit auch nicht möglich.“

Werden sie nach dem Rezept für ihr 65-jähriges Eheglück gefragt, sind sie sich einig: „Man muss zusammenarbeiten und zusammenhalten. Was der eine nicht kann, das muss der andere machen.“