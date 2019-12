Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich hat Stadtrodas Wehr einen TLF 3000

Bereits im Jahr 2016 war die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 (TLF 3000) im städtischen Haushalt Stadtroda eingeplant. Immer wieder aber musste die Ersatzbeschaffung zurückgestellt werden. „Das kann man auch nicht allein auf die Haushaltslage der Stadt schieben. Wir hatten Schwierigkeiten auf anderen Verwaltungsebenen, die Interessen der Stadt durchzusetzen“, sagte Bürgermeister Klaus Hempel (FWG).

Umso erleichterter waren der Bürgermeister und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtroda, dass sie gestern die Neuanschaffung präsentieren konnten. Das TLF 3000 hat etwa 290.000 Euro gekostet und ist vom Stadtbrandmeister und fünf Kameraden am 4. Dezember in Zahna-Elster abgeholt worden. Mit der Beschaffung des Fahrzeuges sei man wieder auf dem aktuellen Stand, um den Brandschutzbedarfsplan zu erfüllen, sagte Hempel. Die Maschinisten sollen in den nächsten Tagen eine Einweisung in die Handhabung des Fahrzeuges bekommen, informierte Stadtbrandmeister Hendrik Staps.