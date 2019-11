Dass er seit 2003 in seiner Gemeinde Lippersdorf-Erdmannsdorf nur den Mangel verwalten kann, daran hat sich Bürgermeister Jochen Süß, wenn auch zähneknirschend, langsam gewöhnt. Seit Jahrzehnten sitzt die Kommune wegen der damaligen Erschließung eines Wohngebietes auf einem Schuldenberg von derzeit noch 815.000 Euro. Tilgt man im jetzigen Tempo weiter, haben noch mehrere Generationen mit dem Problem zu tun.

Neu ist für Süß allerdings die in den letzten Wochen und Monaten gesammelte Erfahrung, dass es den Rechtsaufsichtsbehörden in Eisenberg sowie in Weimar - der Kommunalaufsicht und dem Thüringer Landesverwaltungsamt - inzwischen offensichtlich egal zu sein scheint, ob die Kommune in diesem Jahr noch über einen genehmigten Haushalt verfügt oder nicht. Seit Monaten liegen die Unterlagen bei der Kommunalaufsicht, immer wieder wurde das Haushaltsicherungskonzept (HSK) nachgebessert und neu gerechnet. „Da wir weder eine Ablehnung oder irgendeinen anderen Bescheid in den Händen haben, können wir noch nicht einmal den Klageweg beschreiten“, sagt Süß. Indes: Je mehr sich das Jahr dem Ende neigt, umso enger wird es für die Kommune. Da weder klar ist, ob das Landesverwaltungsamt die beantragte Bedarfszuweisung in Höhe von 138.000 Euro für Lippersdorf-Erdmannsdorf genehmigt und überhaupt noch ein Haushalt für 2019 bis Jahresende steht, muss die Kommune immer stärker den auf 89.000 Euro begrenzten Kassenkredit für die Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben in Anspruch nehmen. „Dieser ist inzwischen nahezu aufgebraucht“, sagt Bürgermeister Süß. Bekomme man keine oder weniger Bedarfszuweisung vom Land als beantragt, wachse der Schuldenberg wieder. „Der Kassenkredit muss ja wieder ausgeglichen werden.“

Immer mehr Gemeinden vor dem Abgrund

Es ist ein Teufelskreis, ein Abgrund, vor dem immer mehr Tälerdorf-Gemeinden stehen. „18 von 22 Gemeinden sind derzeit finanziell nicht in der Lage, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen“, verdeutlicht Michael Kallus, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler“, die Misere der Kommunen. Für 2020 sehe es nicht besser aus. Es gebe kaum eine Gemeinde, die ihren Haushalt zu bekomme. „Die Gemeinden bekommen zu geringe Schlüsselzuweisungen, die Kreis- und Schulumlage steigt von Jahr zu Jahr und die stetig steigenden Kosten für die Kinderbetreuung überfordern insbesondere kleine Orte längst“, erklärt der VG-Chef.

Hartmut Fuchs, seit 2016 Bürgermeister von Rattelsdorf, kennt das Problem. Bereits 2018 gelang es der 78-Seelen-Gemeinde nicht, den Verwaltungshaushalt auszugleichen, weil die Straße am Bach abging und dringend repariert werden musste, erhielt man nach Antragstellung mehrere 1000 Euro Bedarfszuweisungen im Rahmen einer Härtefallregelung vom Land. Dumm nur, dass diese Summe in diesem und nächsten Jahr zurückgezahlt werden muss. Als die erste Rate in Höhe von 2500 Euro im Frühjahr fällig wurde, hob man in Rattelsdorf, aber auch in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft in Tröbnitz bedauernd die Hände. Hatte doch die Mini-Gemeinde bereits im Februar beim Land Überbrückungshilfen beantragen müssen, um finanziell nicht abzusaufen. „Die Gemeinde war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr konsolidierungsfähig, das Land wusste nicht, wie man mit einem solchen Fall überhaupt umgeht“, erklärte Kämmerei-Mitarbeiterin Susann Grünler.

Schulden bleiben trotz Bedarfszuweisungen

Für 2020 sieht es nicht besser aus. Am Mittwoch erhielt man zwar die Mitteilung, dass Rattelsdorf für 2019 Bedarfszuweisungen erhält. Diese, so Grünler, würden aber mit den Schulden verrechnet. „Unterm Strich muss die Gemeinde nächstes Jahr noch 6182 Euro zurückzahlen.

Wie das gehen soll, ist Bürgermeister Fuchs ein Rätsel. Er rechnet für 2020 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25.700 Euro. „Das reicht noch nicht einmal, um die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 26.140 Euro an den Saale-Holzland-Kreis zu zahlen.“ Auch die zusätzlichen Steuereinnahmen von rund 8200 Euro würden da nur wenig helfen. So liege allein der Eigenanteil der Gemeinde für die Kindergartenbetreuung bei 5.300 Euro und seien solche Dinge wie Winterdienst, der Strom für die Straßenbeleuchtung und dergleichen noch gar nicht finanziert.

Mehrzahl der Dörfer praktisch pleite

„De facto ist die Mehrzahl der Dörfer pleite“, sagt VG-Chef Kallus, wohlwissend, dass Kommunen in Thüringen praktisch nicht insolvent gehen können. Was Kallus ärgert: Das Finanzierungsmodell für die Kommunen stimmt vorn und hinten nicht mehr. Die Ausgaben würden aufgrund neuer Richtlinien oder der stetig höheren Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und Schulumlage bei den Gemeinden immer schneller steigen, im Gegenzug sei aber eine auskömmliche Finanzierung durch das Land nicht gegeben.

„Wir sind zeitnah gehüpft wie die Kängerus, um rechtzeitig solide Haushaltsicherungskonzepte aufzustellen und damit sicherzustellen, dass vor Ort nicht alles den Bach runtergeht. Genützt hat es aber nichts“, verweist Jochen Süß auf die Untätigkeit der Behörden. „Es kommt einfach nix raus.“ So mache man auch das kommunalpolitische Engagement vor Ort kaputt. Dass Lippersdorf-Erdmannsdorf keinerlei Chancen hat, alleine finanziell wieder auf die Beine zu kommen, lässt sich an der Kreis- und Schulumlage erahnen. Muss das Tälerdorf 2019 „nur“ 149.000 Euro an den Saale-Holzland-Kreis bezahlen, so sind es 2021 schon 170.000 Euro.