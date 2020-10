Eine Advents- und Weihnachtsausstellung in der Bad Klosterlausnitzer Festscheune werde es in diesem Jahr nicht geben, informiert Petra Gerhardt. Sie leitet die Sparte Frau Creativ, die im Heimatverein Bad Klosterlausnitz zuhause ist. Die Schau ist coronabedingt umgezogen.

Alljährlich am ersten Adventswochenende hatten die Frauen die Festscheune mit ihren dekorativen Basteleien in eine Weihnachtslandschaft verwandelt. „Wir haben aufgrund der aktuellen Lage entschieden, die Ausstellung im Heimatmuseum zu präsentieren. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Kreationen längerfristig vorzustellen. Ab Sonnabend, 24. Oktober, können die weihnachtlichen Unikate in Augenschein genommen werden“, so Petra Gerhardt. Vorgesehen sei, die Schau bis Jahresende im weihnachtlichen Flair zu präsentieren und im Januar auf winterliche Basteleien umzustellen.

Die von den 14 Creativ-Frauen mit pfiffigen Ideen gefertigten Artikel, verwendet werden bevorzugt Naturmaterialien, werden wie jedes Jahr für einen kleinen Obolus zum Verkauf angeboten. Lücken in der Ausstellung brauche aber niemand zu befürchten.

„Wir werden Freiräume mit neuen Basteleien auffüllen. Deshalb lohnt es sich, immer mal wieder vorbeizuschauen, um Neues zu entdecken“, sagt Petra Gerhardt. Wer von den Besuchern eigene Vorstellungen über spezielle Gestaltungen habe, könne das in der Ausstellung vortragen. Wenn es umsetzbar sei, werden die Wünsche erfüllt.

Die Frauen treffen sich immer mittwochs zum Bastelabend. Nachdem ab Mitte März damit Schluss war, treffe man sich seit September wieder. Dennoch verfüge man über unzählige Basteleien, weil die Frauen zu Hause kreativ waren, ist der Leiterin bezüglich des Nachschubs nicht bange.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Heimatmuseum besucht werden: am Wochenende, 13.30 bis 15.30 Uhr; am Dienstag, Donnerstag und Freitag, 13.30 bis 17 Uhr.