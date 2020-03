Fachklinikum Stadtroda: Schutzverzicht aus therapeutischen Gründen

Besorgt wendete sich eine Leserin am Dienstag an unsere Zeitung, um von „den Zuständen“ in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda zu berichten. In der Abteilung sei der Schutz gegen das Corona-Virus nicht gewährleistet, weil das Personal keine Schutzkleidung trage, sagte sie. Zudem seien die Kinder und Jugendlichen am 21. und 22. März auf Heimaturlaub gewesen und nun, nach dem Wochenende, alle wieder zusammen. „Wie kann das sein?“, möchte die Leserin wissen.

Auf Nachfrage im Asklepios-Fachklinikum Stadtroda betonte Regionalgeschäftsführer Volker Thesing, dass der Infektionsschutz im gesamten Fachklinikum eingehalten werde. „Vollumfänglich“ würden die jeweils bundes-, landes- und kommunalrechtlich geltenden Vorschriften zum Infektionsschutz sowie die aktuellen Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) beachtet werden.

„Schutzkleidung wird vom Personal unserer psychiatrischen Stationen nur dann getragen, wenn klinische Behandlungsmaßnahmen aus hygienischen Gründen – unter anderem an mit Covid-19-infizierten Patienten oder an Verdachtsfällen – erfolgen. Andernfalls ist das Tragen von Schutzkleidung nicht notwendig. In unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wird aus therapeutischen Gründen, und soweit hygienisch vertretbar, auf das Tragen von Arbeits- und Schutzkleidung verzichtet.“

Besuchsverbot auf den Stationen erlassen

Dass Kinder und Jugendliche an den Wochenenden zur sogenannten „Belastungserprobung“ nach Hause dürfen, sei Teil des therapeutischen Konzeptes. „Das gilt auch während der Corona-Krise“, sagte Thesing. Nicht nach Hause und in die Heime fahren dürfen junge Patienten derzeit, wenn ihre Familien in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet wohnen oder wenn sie selbst oder Familienmitglieder mit dem Corona-Virus infiziert sind oder als Verdachtsfall gelten. „Letztendlich müssen wir bei den Belastungserprobungen momentan in jedem Einzelfall die Risiken mit dem therapeutischen Nutzen abwägen. Würden wir jedoch ganz auf die Belastungserprobungen verzichten, bestünde die Gefahr, dass die Kinder hospitalisieren. Denn psychisch kranke Kinder benötigen Routinen und ihre wichtigsten Bezugspersonen.“

Kommen die jungen Patienten nach dem Wochenende wieder zurück in die Klinik, wird bei jedem einzelnen mittels eines standardisierten Aufnahme-Checks geprüft, ob Symptome für SARS-CoV-2 festzustellen sind oder ob ein Verdachtsfall vorliegt, sagte der Geschäftsführer. Er informierte, dass am vergangenen Wochenende 38 Kinder in der Belastungserprobung waren. Mit Stichtag zum 25. März sind in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 52 Patienten voll- und 15 Patienten teilstationär behandelt worden.

Grundsätzlich seien am Klinikum in Stadtroda mit Beginn der Corona-Krise verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, sagte Thesing. „Wir haben den Zugang zu unserem Fachklinikum so organisiert, dass alle neuen Patienten an einer zentralen Stelle auf Symptome des Virus untersucht werden.“

Zudem sei die Cafeteria für Besucher und Patienten geschlossen und ein Besuchsverbot auf den Stationen erlassen worden. „Weiterhin haben wir unsere Stationsstruktur so umorganisiert, dass wir aktuell über eine gesondert zu betreibende Station für psychisch kranke Patienten verfügen, die entweder bereits mit dem Virus infiziert sind oder als Verdachtsfall gelten. Auch für neurologisch erkrankte Patienten haben wir eine Station eingerichtet, die derartig abgetrennt betrieben werden kann.“

Allenfalls erhöhter Krankenstand bei Mitarbeitern wäre problematisch

Wie Volker Thesing informierte gibt es seit Donnerstag, 26. März, in der Klinik für Erwachsenenpsychiatrie zwei Corona-Verdachtsfälle. „Beide sind derzeit auf der von uns neu eingerichteten Station isoliert von den anderen Patienten untergebracht“, sagt er.

Auch planbare Aufnahmen von Patienten seien am Fachklinikum verschoben worden. „Seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland betrifft das bei uns etwa 20 Prozent der Aufnahmen“, sagte Thesing.

Mit der aktuellen Situation gehen die Patienten unterschiedlich um. „Bei manchen Menschen löst die Corona-Pandemie verstärkt Ängste und weitere psychische Erkrankungen aus. So entwickeln sich bei manchen, psychisch vorbelasteten, Patienten schizophrene Schübe oder es entwickeln sich Verschwörungsfantasien. Viele unserer Patienten sind daher in dieser Krisenzeit froh, in unserem Fachklinikum weiterhin ein entsprechendes Behandlungsangebot zu erhalten. Den Patienten unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie erklären wir bei entsprechenden Fragen den Hintergrund und die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die notwendig einzuhaltenden Schutzmaßnahmen.“

Sollten die in Deutschland und Thüringen getroffenen Maßnahmen länger als bis zum 19. April bestehen, so sieht Volker Thesing trotzdem keine Gefahren für das Fachklinikum. „Problematisch könnte sich allenfalls ein erhöhter Krankenstand unter unseren Mitarbeitern selbst auswirken. Das ist momentan aber nicht der Fall.“ Im Asklepios-Fachklinikum Stadtroda sind derzeit 720 Mitarbeiter tätig.