Feuerwehrübung in Rausdorf.

Feueralarm in Rausdorf: Großer Übungseinsatz im Dorf

Rausdorf. Bei einer gemeinsamen Übung der Feuerwehren aus Rausdorf, Gernewitz und Jena-Mitte wurde der Ernstfall geprobt. Was geklappt hat und was nicht.

Am Dienstagabend um kurz nach halb sieben stören Sirenen die friedliche Ruhe im kleinen Örtchen Rausdorf. Insgesamt vier Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren aus Rausdorf, Gernewitz und Jena-Mitte mit 17 Kameradinnen und Kameraden fahren die Straße am Lindenberg an. Die Aufregung im Ort ist groß, befürchten einige doch das Schlimmste.

Schnell stellt sich aber heraus, dass es sich hierbei um eine bereits länger geplante Übung handelt. Angenommen wird ein Vegetationsbrand am südöstlichen Ende des Dorfes, welcher auf Wohnhäuser überzugreifen droht. „Uns geht es bei dieser Übung vor allem um den Erkenntnisgewinn. Wie lange brauchen wir, um die Schlauchleitung vom Löschteich im Ortskern bis auf den Lindenberg aufzubauen? Stimmen die berechneten Werte zur Pumpenleistung? Wie klappt die Zusammenarbeit der Feuerwehren?“, erklärt Ortsbrandmeister Axel Rosenkranz.

„Die einzelnen Schritte werden in den regelmäßigen Ausbildungsdiensten geprobt. Mit der Übung unter realen Bedingungen wird dieses Wissen nun unter Beweis gestellt und die Technik dabei an die Leistungsfähigkeit gebracht“, so Rosenkranz weiter.

In wenigen Minuten 500 Meter Schlauch verlegt

Entsprechend schnell sind die Kameraden beim Aufbau der Schlauchleitung. Innerhalb weniger Minuten sind zwei Pumpen am Löschteich in Stellung gebracht und die 500 Meter lange Schlauchstrecke aufgebaut. Sechs Kameraden mit drei Strahlenrohren können nun den fiktiven Brand bekämpfen. Im Verlauf der Übung werden 30.000 Liter Wasser gefördert. Das dabei wie angekündigt auch das Material gefordert wird, zeigt ein Schlauchplatzer zwischendurch. Der Schlauch muss getauscht werden. Das kostet Zeit.

Am Ende zeigt sich der Ortsbrandmeister aber zufrieden. „Wir haben alle Ziele erreicht und waren schneller als erwartet. Wenn jetzt noch bei einigen Zaungästen das Interesse für die Feuerwehr Rausdorf geweckt wurde, war es eine nahezu perfekte Übung.“

Wie wichtig derartige gemeinsame Übungen sind, zeigte sich bereits Sekunden nach Übungsende, als die Kameraden aus Gernewitz, Ruttersdorf und Stadtroda zu einem realen Brand auf ein Feld bei Stadtroda gerufen wurden. Dort hatte ein Mähdrescher Feuer gefangen. Die Maschine war schnell gelöscht, sicherlich nicht zuletzt durch die wenige Minuten zuvor geübten Handgriffe.