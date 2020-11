Feuerwehr Hermsdorf meistert Anforderungen trotzt Corona

Schaut Stadtbrandmeister Karsten Teller auf die Zahl der Einsätze, bei der die Hermsdorfer Feuerwehr gefordert war, sei man derzeit bereits bei 162. „Das ist eine erhebliche Anforderung, die unsere Kameraden bisher schon meistern mussten. Und wie sind gerade mal bei Mitte November“, so der Stadtbrandmeister. Ohnehin sei es aufgrund der Corona-Pandemie ein herausforderndes Jahr für die 87 Kameraden der Einsatzabteilung. Sie seien an strenge Hygiene- und Abstandsregeln gebunden. Steht ein Einsatz an, müssen sie Mundschutz tragen, bei der Besetzung der Einsatzfahrzeuge müsse auf vorgeschriebene Abstände geachtet werden. „Im Einsatzfall kann es dazu führen, dass mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt wird, um das benötigte Personal zum Einsatzort bringen zu können.“

Bisher konnte die Hermsdorfer Stützpunktwehr alle Einsatz-Anforderungen erfüllen. Die Grundlage dafür bildete die strenge Einhaltung aller Sicherheitsregeln. Natürlich sei es nicht einfach, bei einem Notfall am Unglücksort mit Mund-Nasen-Schutz zu agieren und auf Abstand zu achten. „Doch wenn sich nur ein Feuerwehrmann infizieren würde und das Virus auf andere überträgt, stünde die Einsatzbereitschaft der gesamten Hermsdorfer Feuerwehr auf dem Spiel. Deshalb halten wir an den strengen Regeln, wir wie sie beim ersten Lockdown praktiziert haben, jetzt wieder fest“ , erklärt Karsten Teller. Und er bekundet, auf seine Leute stolz zu sein, die in einer schwierigen Zeit toll zusammenstehen und im Ehrenamt anderen Menschen in Not helfen.

Einschränkungen brachte die Corona-Zeit für die Einsatzkräfte ebenso mit sich. Von Mitte März bis Mai konnte die im 14-tägigen Rhythmus stattfindende Ausbildung nicht durchgeführt werden. Das betraf auch Qualifizierungslehrgänge, die weitgehend abgesagt wurden. Dennoch konnte sich 12 Kameraden über Sonderlehrgänge weiterbilden, freut sich der Stadtbrandmeister.

Kurze Freude für die Jugendfeuerwehr

Betrüblich war das Jahr für die Jugendfeuerwehr. Von Mitte März bis Ende August gab es keine Zusammenkünfte der Kinder und Jugendlichen. „Groß war daher die Freude, im September wieder starten zu dürfen. Doch seit November ist für unsere 17 Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 13 Jahren leider wieder Schluss“, bedauert Jugendwehrleiterin Manuela Sieler-Tröbst.

Trotz Ausbildungsausfall konnten die Frauen und Männer der Einsatzabteilung nicht über Langeweile klagen. Insgesamt standen bisher über 90 technische Hilfeleistungen an. Darunter mehr als zwei Dutzend Einsätze bei Verkehrsunfällen. Dazu unterstützende Hilfeleistungen für Notärzte, Tragehilfen für den Rettungsdienst, Türöffnungen sowie der Beseitigung von Ölspuren.

Allein sechzigmal wurde die Hermsdorfer Wehr zu Brandeinsätzen gerufen. Im Januar zu einem Küchenbrand bei Möbel Wenzel, ein Silobrand in der Firma Ziegler im April, bei dem zwei Einsätze notwendig waren, bis hin zum Wohnhausbrand in Schleifreisen im Mai. Einen tödlichen Unfall gab es Anfang August, bei dem eine Motorradfahrerin am Weißen Berg ums Leben kam, ein Lastkraftwagen lichterloh in Flammen stand und die Gefahr eines Waldbrandes bestand. „Ärgerlich sei es, wenn Brandmeldeanlagen Fehlalarme auslösen. Das war bisher bereits dreißigmal der Fall. Ein Teil dieser Fehlalarme hätten verhindert werden können, wenn Sorgfaltspflichten eingehalten worden wären“, moniert Karsten Teller.