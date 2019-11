Ein Arrangement in Rosé-Tönen von Melanie Schwabe im Geschäft „Happy Flowers" in Eisenberg.

Eisenberg/Hermsdorf/Stadtroda. Zu Adventsausstellungen wird am Sonntag in Blumenläden nach Eisenberg, Hermsdorf und Stadtroda eingeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Florale Kunst zum Advent aus dem Saale-Holzland-Kreis

In den hinteren Arbeits- und Werkstatträumen ihres Geschäftes „Happy Flowers“ kann Melanie Schwabe kaum noch treten. Seit drei Wochen bereitet sie zusammen mit ihrer Mutter unzählige Werkstücke für die Adventsschau am Sonntag vor. Am Sonnabend will sie ihr Geschäft in den Zeilbäumen in Eisenberg dafür komplett umgestalten. „Wir räumen alles aus und um, stellen auch neue Möbel rein“, verrät sie. Besucher finden bei der Floristin auch ausgefallene Dekorationen und Accessoires für den Advent. Ein Adventskranz in angesagten Rosé-Tönen wird zum Beispiel von High Heels geschmückt. „Der Trend geht auch zu Natürlichem“, weiß Melanie Schwabe. So hat sie zum Binden ihrer Gestecke weniger klassisches Tannengrün, als vielmehr Moos und Heu, Eukalyptus und Hortensienblüten verwendet. Auch Hauswurz und viele andere Frischpflanzen wurden fantasievoll integriert. Viele Arbeiten sind mit einer Lichterkette kombiniert. „Das hellt dunkle Ecken schön auf.“ Bei einer Tasse Punsch können die Gäste am Sonntag bei „Happy Flowers“ ausgiebig stöbern.

Mal etwas anderes: Ein Adventskranz mit High Heels, gestaltet von Melanie Schwabe in ihrem Geschäft „Happy Flowers" in Eisenberg. Foto: Susann Grunert

Echtes Tannengrün muss sein

Auch bei Blumen Gabler in Eisenberg wird das Ladengeschäft am Sonnabend aufwendig gestaltet, mit einem richtigen Hingucker für die Besucher – mehr soll hier noch nicht verraten werden. „Wir wollen Kränze, Gestecke und vieles mehr nach Farbgruppen sortieren“, sagt Mitarbeiterin Nicole Pahnke. Im Gewächshaus warten schon zahlreiche Arbeiten auf ihren Einsatz. „Beeren-Töne von hellrosa bis weinrot liegen dieses Jahr im Trend“, weiß die Expertin. Geeiste Rosen und Tillandsien, farblich passende Sterne oder glitzernde Bäume schmücken die moderne Adventsdekoration. Die „Klassiker“ dürfen natürlich nicht fehlen, Kränze und Gestecke aus Tannengrün mit Kerzen in Rot, Weiß und Gold. „Viele möchten richtiges Tannengrün, weil es so gut duftet.“ Die Nobilistanne halte in Kranz oder Gesteck auch gut bis Weihnachten durch. „Man kann sie ab und zu mit etwas Wasser besprühen.“ Am Sonntag warten für das passende Ambiente auch Glühwein und Kaffee, Stollen und Plätzchen auf die Besucher.

Feinkost zum Adventskranz

Zur Adventsausstellung wird am Sonntag auch in die „Vila Flora“ in Hermsdorf eingeladen. „Seit 1996 organisieren wir diese Ausstellung“, sagt Inhaberin Silke Bohrisch. Neben floraler Adventsdekoration – unter anderem sind 30 bis 40 Kränze gebunden und geschmückt – wird auch Feinkost sowie frisch geräucherter Fisch angeboten. Die Feuerwehr ist zudem vor Ort und bietet Bratwürste an. „Was sich bisher bei mir als Adventstrend abzeichnet ist die Vorliebe für Vintage-Töne wie Altrosé, vor allem in Kombination mit Grau und Anthrazit“, sagt sie.

Gestecke und Kränze in den Trendfarben Rosé und Beere gibt es bei Blumen Gabler in Eisenberg Foto: Susann Grunert

Kinder können kleine Anhänger basteln

Seit knapp zwei Wochen laufen im Blumen- und Floristikfachgeschäft Herold die Vorbereitungen auf die traditionelle Adventsausstellung am Sonntag. „Es gibt Glühwein, Plätzchen und die Kinder können kleine Anhänger aus Draht für den Weihnachtsstrauß oder die Tanne basteln. Dabei stellen wir die Fingerfertigkeit der Kleinen und ihrer Mamas auf die Probe“, sagt Floristmeisterin Marie-Luise Liebermann und lacht. Sie erzählt, dass sie, nur noch Weihnachten im Kopf habe, sobald sie den ersten Karton mit Weihnachtsware öffnet – der meistens Ende September ankommt. Eine schöne Idee nach der anderen will umgesetzt werden. Bestimmten Trends werde bei Herold nicht gefolgt. „Wir machen unsere eigenen“, sagt Marie-Luise Liebermann, und Chefin Heike Herold nickt. Vor allem Nobilistanne, verschiedene Koniferen, Zapfen, Rinde, Äste und andere Naturmaterialien verwenden die zwei Frauen gerne als Basis für die Adventskränze und Sträuße. „Der einzige Trend, den wir vielleicht doch mitmachen, ist die Verwendung von Eukalyptuszweigen. Die passen einfach sehr gut zur Tanne.“ Keramik, allerlei anderes Dekoratives sowie Florales zum Totensonntag wird ebenfalls präsentiert.

Amaryllis-Zwiebel in Wachs - eine einfache und schöne Idee für den Advent.. Foto: Ute Flamich

Die Frauen vom Fachgeschäft haben zwei Ideen parat, die jeder Zuhause selbst, schnell und mit relativ wenig Material umsetzen kann:

Kranz mit Moos

Einen Rohling, zum Beispiel einen Strohkranz, mit Moos bedecken. Das Moos mit Drahtkrampen feststecken. So viel Moos verwenden, bis kein Stroh mehr zu sehen ist. In den Mooskranz eine richtig dicke Kerze stellen. Dann nach Lust und Laune die Deko wie Zapfen, Bucheckern, Eicheln, Rindenstücke, Kugeln und Co. mit der Heißklebepistole rundherum um die Kerze auf den Kranz aufbringen. Fertig. „Wer möchte, kann noch einen Kiefernzweig quer über das Moos legen. Es muss ja nicht immer Nordmanntanne sein. Der Kranz ist einfach und sieht immer schön aus“, sagt Marie-Luise Liebermann.

Zur Adventsausstellung wird am Sonntag, 24. November, von 9 bis 16 Uhr eingeladen in den Blumenladen Herold in Stadtroda. Marie-Luise Liebermann (rechts) und Heike Herold dekorieren für die Veranstaltung am Wochenende. Foto: Ute Flamich

Amaryllis-Zwiebel in Wachs

Dafür wird eine Amaryllis-Zwiebel benötigt (theoretisch funktioniert das mit jeder Blumenzwiebel), die zunächst von Erde und Wurzeln befreit werden muss. Die Zwiebel dann für mindestens zwölf Stunden – im besten Fall einen Tag lang – in ein Gefäß mit Wasser setzen, damit sie sich vollsaugen kann. Die Amaryllis nach 24 Stunden aus dem Waser nehmen und kurz trocknen lassen. Wachs (je nach Farbwunsch) am besten im Wasserbad schmelzen. Dafür können ganz normale Kerzen oder Kerzenreste eingeschmolzen werden. Dann abkühlen lassen. „Wenn man mit dem Finger ins Wachs geht und das Wachs am Finger nach dem Herausziehen gleich fest wird, dann ist die Temperatur gut, dann kann die Zwiebel ins Wachs getaucht werden.“ Nach dem Eintauchen trocknen lassen und erneut ins Wachs eintauchen. Das ganze drei- bis fünfmal wiederholen.

Adventsausstellungen in der Region

am Sonntag, ab 13 Uhr, bei „Happy Flowers“ in Eisenberg, Zeilbäume 58

am Sonntag, 13 bis 17 Uhr, bei Blumen Gabler in Eisenberg, Mühlenstraße 5a

am Sonntag, ab 9.30 Uhr, in der „Vila Flora“ in Hermsdorf, Eisenberger Straße 69

am Sonntag, 9 bis 16 Uhr, bei Blumen Herold in Stadtroda, Straße des Friedens 11