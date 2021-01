Frau verhilft orientierungsloser 81-Jährigen aus Wald bei Stadtroda

In einem Wald bei Stadtroda begegnete eine 69-Jährige einer orientierungslosen 81-Jährigen. (Symbolbild)

Am Sonntagmittag erschien bei der Polizei in Stadtroda eine Frau, in deren Schlepptau sie eine ältere Frau hatte. Nach Angaben der Polizei war die 69-Jährige der 81 Jahre alten Frau während eines Waldspaziergangs begegnet.

Die 81-Jährige wirkte orientierungslos, weshalb die jüngere Frau ihr dabei verhalf, wieder aus dem Wald herauszukommen. Nach Rücksprache mit dem Klinikum in Stadtroda konnte im Anschluss auch die Herkunft der älteren Frau geklärt werden. Sie ist dort aktuell als Patientin aufgenommen.