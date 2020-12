Fünf Stadtrodaer Schülerinnen im Einsatz für ein Kinderhospiz

Sich für die Projektarbeit mit einer Einrichtung zu befassen, deren Mitarbeiter rund um die Uhr für schwerstkranke Kinder und ihre Familien da sind – auch nach dem Tod des Kindes – ist kein leichtes Thema. Trotzdem wollen fünf Schülerinnen der 10. Klasse der Stadtrodaer Regelschule seit Anfang September dieses Jahres alles über das Kinderhospiz „Bärenherz“ in Leipzig in Erfahrung bringen.

Die Recherchen für ihre gemeinsame Projektarbeit, deren Gelingen eine Voraussetzung dafür ist, dass sie im März 2021 ihren Realschulabschluss erhalten, lässt die Mädchen nicht kalt. „Mich haben unsere Nachforschungen nachdenklich gemacht. Ich schätze jeden Tag“, sagt Emely Vogel. „Ich sage meinen Eltern jetzt öfter, wie wichtig sie mir sind. Wir haben selbst krebskranke Angehörige in der Familie. Also ja, das Thema berührt mich!“, sagt Amelie Reinhardt. Ihre Mitstreiterin Luka Reinhold verweist auf ein Zitat von Cicely Saunders, der Begründerin der modernen Hospizbewegung: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ – So, da sind sich Emely und Amelie sowie ihre drei Mitstreiterinnen Luka Reinhold, Sophie Bauer und Annabelle Schütz einig, wollen sie es versuchen zu halten.

Bisher bereits zirka 450 Euro gesammelt

Spendenbüchse des Vereins Kinderhospiz „Bärenherz“ in Leipzig Foto: Ute Flamich

Für ihr Projekt haben die Schülerinnen auch eine Spendenaktion gestartet. „Wir hatten ganz viele Ideen. Wir wollten zum Beispiel einen Kuchenbasar in der Schule veranstalten, wollten am Tag der offenen Tür einen Vortrag halten und Geld dabei sammeln und wir wollten einen Spendenlauf durchführen“, sagt Luka Reinhold. Coronabedingt konnten sie jedoch keine ihrer Vorhaben umsetzen. Stattdessen gestalteten sie ausgediente Einweckgläser zu Spendengläsern um, fragten in Geschäften in Stadtroda nach, ob diese aufgestellt werden dürfen – und haben mittlerweile allein auf diesem Weg etwa 450 Euro für das Kinderhospiz „Bärenherz“ sammeln können.

Noch bis Ende dieses Jahres stehen die Spendengläser der Schülerinnen beim Drogeriefuchs, der Bäckerei Hunger im Norma-Markt, der Bäckerei Triebel in der Netto-Filiale, im Azad-Grill, in der Fleischerei der Agrargenossenschaft Weißbach und beim ZWA „Thüringer Holzland“. Eine weitere steht im Lehrerzimmer der Stadtrodaer Regelschule, ein anderes Spendenglas kursiert unter den Familien, Verwandten und Bekannten der Schülerinnen. Zugesagt seien bereits Spenden von der Mörsdorfer Agro-Service GmbH und vom Förderverein der Regelschule. Die Mädchen hoffen, noch zahlreiche weitere Unterstützer erreichen zu können, um dem Kinderhospiz schließlich eine „schöne“ Spendensumme überreichen zu können. Wohlwissend, dass der Verein auf Spenden angewiesen ist und ohne diese Gelder nicht im notwendigen Umfang für betroffene Familien sorgen könnte.

Coronabedingt keine Vor-Ort-Recherche in Leipzig möglich

Während die Spendenaktion läuft, sammeln die Schülerinnen weiter Informationen. Ein geplanter Vor-Ort-Besuch im „Bärenherz“ Leipzig musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Stattdessen fragten die Mädchen telefonisch und per E-Mail nach, recherchierten im Internet und bekamen Informationsmaterial zum Hospiz per Post zugeschickt. „Wir wollten unsere Projektarbeit gern persönlicher gestalten. Aber das ist wegen Corona ja nicht möglich“, sagt Luka Reinhold.

Gemeinsam in der Schule, aber die meiste Zeit in Einzelarbeit Zuhause, arbeiten die Mädchen auch derzeit an ihrem Projekt. Jede einzelne muss zu einem Thema acht bis zehn Seiten verfassen. „Wir haben uns zuvor zusammengesetzt und geeinigt, wer welches Thema bearbeitet“, sagt Emely Vogel.

Die Schülerinnen sind sich in einem weiteren Punkt einig: Sollte es im kommenden Jahr wieder möglich sein, das Hospiz zu besuchen, würden sie sich die medizinische Einrichtung auf jeden Fall anschauen wollen.

Wer die Aktion der Schülerinnen unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Kinderhospiz“ Geld spenden an den Förderverein der Staatlichen Regelschule „Auf der Schönen Aussicht“ in Stadtroda, Sparkasse Jena, Bankleitzahl: 830 530 30, Kontonummer: 60 33 50