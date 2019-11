Für DRK-Bau auf dem Marktquartier fehlt die Baugenehmigung

Im Saal des Stadtrodaer Schützenhauses brannte am Dienstagabend zwar Licht, doch genutzt wurde er nicht. Das Foyer reichte bequem aus, um die etwa 40 Besucher der Einwohnerversammlung der Stadt zu platzieren. Es seien im Wesentlichen die Bürger anwesend, die stets interessiert und immer mit dabei sind, wenn sich in der Stadt etwas positiv entwickelt, sagte Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wählergemeinschaft) beim Blick in die Runde. Ingo Otto bedauerte nach Ende der zweistündigen Versammlung noch, dass er unter den Teilnehmern keine Einwohner aus Stadtrodas neuen Ortsteilen Bollberg und Quirla/Dorna gesehen habe.

Als Ansprechpartner standen den Veranstaltungsbesuchern neben Bürgermeister Klaus Hempel unter anderem auch Claudia Thieß und Ingo Otto vom Bauamt der Stadt sowie Kämmerin Daniela Geldhäuser Rede und Antwort. Weil man trotz leerer Stadtkassen mit positiven Eindrücken in die Einwohnerversammlung starten wollte, sprach Claudia Thieß zunächst kurz über die Beseitigung von Hochwasserschäden sowie erledigte oder fast beendete Tiefbau- und Hochbaumaßnahmen. Sie gab zudem einen Ausblick auf anstehende Investitionen in Stadtroda und den Ortsteilen. Über den Verwaltungshaushalt, die Einwohnerentwicklung, Kindereinrichtungen und die Straßenausbaubeiträge informierte Kämmerin Daniela Geldhäuser. Doch vor allem waren es die Fragen der Anwesenden, denen sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung widmeten. Einige davon werden hier aufgegriffen:

Wie ist denn der Baufortschritt an der „Bockwurst“?

Bürgermeister Hempel lächelte und sagte, dass er vermutet habe, dass diese Frage gestellt wird. Deshalb habe er mit Peter Schreiber, dem Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda, Rücksprache gehalten, was er „sagen soll“. „Die Finanzierung steht. Herr Schreiber hat das Projekt fertig, er hat das Geld“, sagte Hempel. Allerdings fehlt noch die Baugenehmigung. Darüber zeigte sich Hempel verärgert. „Bevor das Areal an das DRK verkauft wurde, hat es mit allen beteiligten Behörden Abstimmungen gegeben. Wir sind genau danach verfahren.“ Der Bebauungsplan sei noch einmal geändert worden, so, wie es gefordert wurde. „Uns wurde zugesagt, dass bis Oktober 2019 die Baugenehmigung erteilt wird. Der Oktober ist nun vorbei, die Genehmigung liegt nicht vor.“ Allerdings räumte Hempel ein, dass der geänderte Bebauungsplan noch bis Ende Oktober auslag. „Trotzdem müsste die Baugenehmigung schon vorliegen“, sagte er. Im Juli 2008 ist die „Bockwurst“, wie das Marktquartier 11 bis 13 im Volksmund genannt wird, abgerissen worden. 2018 wurde dann bekannt, dass das DRK das Areal kauft, um dort ein Wohn- und Pflegequartier zu bauen mit Wohnungen, Tagespflege, ambulant betreutem Wohnen und Gewerbefläche.

War das Gebäude nicht erst anders geplant, damit es sich besser ins Bild der Altstadt einfügt? Jetzt wird das ja ein Riesen-Betonklotz. Ich denke, die „Bockwurst“ war nicht viel hässlicher.

Das sei alles eine Frage der Kosten, sagte Hempel. Auch ihm habe der erste Architektenentwurf, der dem Stadtrat vorgelegt worden war, deutlich besser gefallen. „Ich hätte auch lieber ein Satteldach auf dem Gebäude. Das ist aber eine Frage des Geldes. Und wenn man weiß, dass das DRK als Investor elf Millionen Euro anfasst, um dort zu bauen, da müssen wir uns gut überlegen, inwieweit wir in gestalterischen Angelegenheiten Druck ausüben.“ Er habe seit dem Abriss im Jahr 2008 selbst mit drei Investoren gesprochen, die letztlich alle abgesprungen sind. So sei man doch froh, jetzt das DRK zu haben. Grundsätzlich habe der Investor auch den gestalterischen Spielraum, weil die Fläche, auf der das DRK baut, sich nicht nach der städtischen Sanierungssatzung richten müsse, sagte der Bürgermeister.

Gibt es schon konkrete Vorstellungen, wie die Lücke geschlossen werden soll, die durch den Abriss der Gebäude in der Klosterstraße entstanden ist?

Wie Hempel informierte, gäbe es für die Fläche – auf der die Gebäude Nummer 9 und ein Teil der 11 abgerissen worden sind – bereits mehrere Interessenten. Allerdings plant die Stadt, erst noch den restlichen Teil des Hauses mit der Nummer 11 sowie Haus 13 abzutragen. Die Gebäude seien stark baufällig. Aufgrund der Haushaltssituation sei der Abriss bisher allerdings nicht möglich gewesen. Zudem sei die Klosterstraße 13 derzeit noch bewohnt. Ist der Abriss dann erfolgt, sollen die Flurstücke vereinigt werden, um potenziellen Investoren ein größeres Areal zur Bebauung anbieten zu können. „Eine klaffende Wunde wird also nicht bleiben.“ Voraussichtlich werden Wohnungen entstehen, „die in Stadtroda dringend benötigt werden.“ Hempel äußerte, dass es „frühestens im nächsten Jahr konkret wird“, was den Lückenschluss angeht. Theoretisch käme dem Bürgermeister zufolge auch eine Bebauung durch eine städtische Gesellschaft in Frage, allerdings sei das nicht primär das Ziel, welches die Stadt verfolge.

Was wird eigentlich mit dem Wohnpark am Tissaer Weg? Da hört man nichts mehr. Kommt das noch oder ist das gestorben?

„Sehr wahrscheinlich wird das für Stadtroda nichts mehr“, sagte Hempel. Auch das ärgere ihn, weil er sich davon eine Belebung in der Stadt versprochen habe und das Projekt energieautarker Wohnpark sehr interessant sei. Letztlich sei das Vorhaben an der Stellungnahme und an „einigen vertraglichen Sachen“ gescheitert.

Können Sie noch ein paar Worte zum Roda-Markt verlieren?

Mit einer kompletten Umgestaltung des Roda-Markt-Areals an der Jenaer Straße in Stadtroda will der Rewe-Konzern den Einzelhandelsstandort fit für die Zukunft machen „Wir wollen alles auf den neuesten Stand bringen“, sagte Architekt Gunter Biskop auf der Stadtratssitzung im April 2018. Die Genehmigungsbehörde fordert zunächst ein Einzelhandelskonzept, in dem betrachtet wird, wie viel Kaufkraft aus der Stadt zum Roda-Markt abgezogen werden würde. Dieses Konzept sei eine Voraussetzung für die Genehmigung des Bebauungsplans. Claudia Thieß informierte, dass die Stadt für die Erstellung des Konzeptes kein Geld habe. Deshalb habe sich der Investor bereit erklärt, der Stadt das Geld zweckgebunden zur Verfügung zu stellen. „Ein städtebaulicher Vertrag ist im Stadtrat genehmigt und dem Investor zugeschickt worden. Auch mit der Bedingung, dass ein lokaler Fleischer erhalten bleiben soll. Seitdem haben wir nicht wieder etwas vom Investor gehört“, sagte Claudia Thieß.

Ab wann rechnen Sie denn damit, dass die Bauarbeiten am Roda-Markt beginnen?

„Nächstes Jahr definitiv noch nicht. Die Planung wird sich auch nächstes Jahr noch hinziehen“, sagte Hempel.