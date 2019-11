Quirla. Über eine 450-Euro-Spende freut sich der Kindergarten „Zwergenhügel“ in Quirla.

Weihnachten kann kommen Geldsegen für den Kindergarten „Zwergenhügel“ in Quirla

„Alle Vereine denken bei Veranstaltungen und Anlässen immer gleich an unseren Kindergarten. Das ist das, was Quirla ausmacht. Darüber freuen wir uns sehr“, sagte Sonja Augstein, die Leiterin der Awo-Kindertagesstätte „Zwergenhügel“ in Quirla. Gestern konnte sie sich über eine 450-Euro-Spende für die Einrichtung freuen.

Davon sind 200 Euro bei der Kirmes der Maibaumgesellschaft Quirla zusammengekommen. „In der Kita wird ja jedes Jahr Deko für unsere Kirmes gebastelt, die wir dann zur Veranstaltung ausstellen und verkaufen. Der komplette Erlös wird vom Verein aufgerundet und kommt dann der Kita zugute“, sagte Andreas Müller. Er ist Mitglied der Maibaumgesellschaft und überreichte gestern das Geld und einen selbstgebastelten Spendenscheck an Sonja Augstein. Davon sollen Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft werden, verriet die Leiterin des Hauses.

Weitere 250 Euro sind bei einer Veranstaltung des Sportvereins Quirla zusammengekommen. Im September ist der promovierte Sportwissenschaftler Konrad Smolinski der Einladung des Vereins gefolgt und hat unter anderem über seine Erlebnisse von der Teilnahme am höchsten Ultra-Marathon der Welt gesprochen. Den gesamten Erlös der Eintrittskarten spendete Smolinski an den Sportverein und den Quirlaer Kindergarten. Zur Geld-Übergabe war er gestern Nachmittag selbst im Kindergarten mit vor Ort. „Von den 250 Euro werden wir neue Bälle und kleine Sportsachen für unseren neuen Multifunktionsraum kaufen, der voraussichtlich ab dem Frühjahr kommenden Jahres noch oben auf unser Gebäude draufgebaut werden soll“, sagte Sonja Augstein.