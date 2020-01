Gemeinschaft bewahren

Ich kann die Sorge der Frauen vom Kultur- und Volkskunstverein nachvollziehen. Sie sehen nicht nur in Teilen die Vereinsarbeit gefährdet, sondern fürchten, dass ein mit viel Herzblut aufgebautes Lebenswerk zerbrechen könnte. Ein Lebenswerk, das für sie auch eine emotionale Bedeutung hat. Denn ein Großteil der Frauen, die gemeinsam ein Hobby teilen, tun das seit mehr als dreißig, vierzig und noch viel längeren Jahren. Als junge, berufstätige Frau, als Mutter und Ehefrau, haben sie begonnen, Freizeit miteinander zu verbringen. Und sie haben über die vielen Jahrzehnte zusammen gehalten. Eine vertrauensvolle Gemeinschaft hat sich über diesen Zeitraum entwickelt. Weil sie sich zugehört, Sorgen und Nöte, aber auch die freudigen Ereignisse, geteilt haben. Heute kennen sie sich, wie man sagt, aus dem FF. Das hat die Frauen bis heute zusammengeschweißt. Natürlich wollen sie die Gemeinschaft, gerade jetzt im Alter, nicht preis geben. Die Freude am Hobby, der soziale Kontakt zu lieb gewonnen Menschen, liegt ihnen am Herzen. Das sollte bewahrt bleiben.