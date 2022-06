Stadtroda: Gernewitzer Denkmalhof will Scheu vor alten Gebäuden nehmen

Gernewitz. Warum der Handwerkssommer in Gernewitz nicht nur Erwachsene über alte Hausbau- und Handwerkstechniken informiert, sondern auch Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen sucht.

Mit den Menschen über das Bauen oder Restaurieren von Häusern ins Gespräch kommen, das ist das Ziel der Ausstellung „Balken, Bohlen, Wellerwände“, die nun mit der Eröffnung des Handwerkssommers im Gernewitzer Denkmalhof zu sehen ist. Und gleich nach der Eröffnung am Dienstag schien die Ausstellung ihren Zweck zu erfüllen: „Also, was die mit dem DRK-Gebäude in Stadtroda da hingestellt haben, das ist doch einfach furchtbar. Wer sowas zu verantworten hat“, entrüstet sich eine Besucherin der Ausstellung. Stadtrat Thomas Riedl (Die Linke), der an diesem Abend ebenfalls anwesend ist und gerade dabei steht, antwortet umgehend: „Das kann ich Ihnen sagen, was dort passiert ist: Uns sind die Investoren abgesprungen. Und wenn Sie sich erinnern, war diese Fläche 10 Jahre lang eine Brache. Das wollten wir einfach schnell beenden“, erklärt der Stadtrat. „Es ist genau diese Art von Gesprächen, die wir uns wünschen“, sagt Rolf Schmeißer, der Vorsitzende des Denkmalhof-Fördervereins, der an diesem Abend die Eröffnungsrede hält und den Besuchern in der Ausstellung Fragen beantwortet. Und das Interesse am Thema der Restaurierung alter Häuser ist groß, der Ausstellungsraum ist gut gefüllt. Doch bevor die Gäste sich auf den Tafeln darüber informieren, wie in alten Zeiten Wohnhäuser, Gemeinschaftshäuser wie Kirchen oder Schulen und anderes gebaut wurde und warum es so wichtig ist, diese Gebäude zu erhalten, empfangen der Vereinsvorsitzende und Geschäftsführerin Marion Schöbel die Gäste auf dem Innenhof.

Handwerkssommer feiert 10-jähriges Bestehen

Lauschig ist es auf dem Denkmalhof: Flaschen und Gläser sind bereit gestellt, die ersten Pizzen verlassen den Holzbackofen, auf einer Bühne machen die Musiker der hauseigenen Band „Wum“ noch schnell einen letzten Soundcheck. Eine Szene, die vielen Besuchern des Denkmalhofes schon von anderen Veranstaltungen bekannt ist. Doch etwas Neues gibt es heute: Über den Besuchern, die sich zur Eröffnung des Gernewitzer Handwerksommers langsam einfinden, wölbt sich ein riesiger, weißer Fallschirm im Abendwind. „Das ist unser neuer Eventfallschirm“, sagt Geschäftsführerin Marion Schöbel stolz. Auch Rolf Schmeißer zeigt sich in der Eröffnungsrede stolz auf die Neuerwerbung. „10 Jahre Handwerkssommer feiern wir heute“, sagt Schmeißer und dankt den anwesenden Repräsentantinnen des Büros von Ministerpräsident Bodo Ramelow für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung des Veranstaltungsutensils.

Bis zu 70 Prozent alter Häuser könnten verschwinden

Doch dann spricht Schmeißer über den Verein, über das Anliegen des Denkmalhofes überhaupt: „Wir wollen junge Menschen, vor allem Schüler, auch Studenten, hier auf den Hof holen und ihnen sagen: Habt bitte keine Angst vor alten Gebäuden“, erklärt Schmeißer mit einem Schmunzeln. Zu viele junge Erwachsene entschlössen sich, lieber ein neues Haus zu bauen, anstatt ein altes zu renovieren. Damit verschwänden viele historische Gebäude, die über Jahrhunderte die Dörfer- und Städteansichten prägten, unwiderruflich von der Bildfläche, wird in der Ausstellung erklärt. 50 bis 70 Prozent der alten Fachwerkhäuser, Schulen, Kirchen, Gast- und Brauhäuser seien betroffen. Um vielen Menschen die Scheu zu nehmen, sich mit alten Bauweisen zu befassen, werden auf dem Denkmalhof neben der Ausstellung auch Kurse angeboten. Am 5. Juli geht es los: Dann sind Handwerker, die sich für alte Bautechniken interessieren, herzlich eingeladen, sich das Bauen mit Lehm und Holz und das Pflastern mit Gehwegsteinen zeigen zu lassen. Der Besuch des Kurses ist kostenfrei.