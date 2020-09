Grünes Licht für 29. Radwanderung

Die 29. Familienradwanderung am Sonntag, 27. September, von Jena nach Kahla über knapp 25 Kilometer kann nun doch starten.

Drei Tage vor dem Veranstaltungstag ging per Mail die Bestätigung vom zuständigen Gesundheitsamt beim Gesamtleiter Wolfgang Schakau von der Barmer ein. Das Grüne Licht gilt auch für das Ordnungsamt des Saale-Holzland-Kreises. „Wir sind froh, dass die Radtour jetzt doch wie geplant durchgeführt werden kann. Wir hatten schon viel Zeit in die Vorbereitung investiert“, sagte Schakau. Der Start erfolgt um 10 Uhr vor der Sparkassenarena in Burgau. Die ersten Teilnehmer werden gegen 12 Uhr auf dem Gelände des städtischen Rosengartens beim Sportplatz unterm Dohlenstein in Kahla erwartet.

Nach Lage der Dinge ist es die vorletzte Familien-Tour mit Wolfgang Schakau als Gesamtleiter. Ende 2021 geht er in den Vorruhestand. „Die 30. Radwanderung ist meine letzte. Ich würde mich freuen, wenn die Veranstaltung fortgeführt wird“, sagte er.